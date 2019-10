Sebastián Beccacece renunció y no es más el DT de Independiente

Se presumía que, luego del mal inicio de Superliga y la rápida eliminación en Copa Sudamericana, el encuentro de ayer en Rosario iba a ser su última oportunidad, y la caída por 2-0 ante el Granate terminó, efectivamente, sentenciendo su historia en Avellaneda.

La reunión de esta tarde con Héctor Maldonado, secretario general del club, fue en buenos términos y concluyó con la salida del entrenador, que incluso resignó cobrar la parte del contrato que le quedaba pendiente.

"Me duele no haber podido responder a la expectativa de la gente. La derrota enriquece más que la victoria y me llevo cosas de Independiente", dijo el DT. Fueron apenas cuatro meses y 20 días como el sucesor de Ariel Holan en los que disputó 16 partidos, de los que ganó ocho, perdió siete e igualó uno.

A raíz de la salida de Beccacece, y a la espera de la conformación de secretaría de fútbol, Fernando Berón asumirá interinamente el cargo de entrenador. Actualmente se desempeña como coordinador de inferiores y, a priori, solo estará en el puesto hasta que designen al nuevo DT.