Sebastián Reynoso sigue apostando y volverá a encarar la temporada del TC Pista, esta vez con un gran cambio, dado que se sumó a la estructura del Gurí Martínez para afrontar todo el año. Luego de un 2023 complicado entro del equipo de Catalán Magni, donde no se consiguieron los resultados esperados, la apuesta del piloto de Ford es grande, dado que inicialmente se incorporará con el Ford de la Familia Bonnín con que corrió la temporada anterior y durante la misma tendrá la chance de ocupar el Ford que salió subcampeón del TC Pista en manos de Agustín Martínez, hijo del Gurí, que pasará al TC.

“La posibilidad de sumarnos al equipo del Gurí viene desde la temporada pasada, pero la gente de Bonnín prefirió cumplir con el compromiso que teníamos con el equipo de Julio y Juanto Catalán Magni, pese a que los resultados no fueron los esperados y hubiéramos podido haber elegido cambiar de estructura”, señaló Reynoso.

Sobre la temporada que pasó, Seba prefirió dejarla en el pasado y no mirar hacia atrás. “La verdad es que esperábamos otra cosa, no fue fácil poder evolucionar, tuvimos algo de mala suerte en algunas carreras, pero en líneas generales no fue lo que esperábamos. La categoría es pareja, pero nosotros casi nunca tuvimos la chance de pelear por una clasificación o tener una serie que los permita una buena posición de largada en la final. Todo muy complicado”, remarcó.

Mirando a futuro, la posibilidad de sumarse al equipo del Gurí Martínez renovó la expectativa para el piloto del Ford. “El Gurí es un referente ineludible de la marca y de la categoría, nosotros siempre tuvimos un buen vinculo, especialmente cuando su hermano Ariel nos motorizó nuestra campaña en el TC Pista Entrerriano con quien fuimos dos veces campeones. Además con Omar hemos compartido muchos espectáculos y tener la chance de sumarnos a su equipo nos renovó la ilusión. Vamos a dar lo mejor de nosotros para poder conseguir protagonismo desde el comienzo del torneo en El Calafate”, señaló Reynoso.

Sobre la forma en la que se encarará la temporada, dijo que “vamos a empezar el año con el Ford de la Familia Bonnín sobre el cual se trabajará para ponerlo competitivo. A mediados de año está la chance de subirnos al Ford que dejará Agustín (Martínez), que va a estar debutando con este auto en TC pero están trabajando para subirse a un Toyota Camry antes de la cuarta fecha, por lo que ahí podríamos subirnos nosotros al Ford subcampeón”.