Boca Juniors se quedó con la Basketball Champions League Américas al imponerse por 86-72 ante Franca de Brasil en la final jugada en el estadio de Obras Sanitarias. De esta manera, el conjunto azul y oro conquistó por primera vez el máximo certamen continental.

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida tomó ventaja desde el arranque y mantuvo el control durante todo el partido, con dominio claro en cada pasaje. Francisco Cáffaro fue elegido MVP del Final Four, mientras que Santiago Scala lideró el goleo con 18 puntos.

El camino al título se construyó con una campaña sólida: en cuartos de final eliminó a Instituto de Córdoba y en semifinales superó a Flamengo antes de alcanzar la consagración. El logro marca un hito para el básquet argentino, con Boca alzando por primera vez este trofeo a nivel continental.

El gualeguaychuense Sebastián Vega, que firmó una planilla de 2 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 23:39 minutos en cancha, logró su quinto título en el Xeneize, el primero como capitán del equipo.