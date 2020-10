Sebastián Vega: "mi deseo es poder retirarme con la camiseta de Central"

En una charla mantenida con el periodista Martín Levín a través del ciclo de entrevistas en vivo de Apreba, Sebastián Vega manifestó su deseo de retirarse jugando en Central Entrerriano. “Soy muy hincha, me crie en Central, disfruté mucho poder debutar jugando en su equipo en la Liga Nacional y deseo poder retirarme con su camiseta”, sostuvo Vega, que expresó algunas locuras que ha realizado para seguir los partidos del equipo de Gualeguaychú.

“Estábamos en Aruba de vacaciones con mi hermana Gisela y vimos los dos primeros partidos de la serie final con Lanús del Torneo Federal. El primero lo perdimos y nos volvimos de la playa recalientes, el segundo lo vimos en el departamento y terminamos saltando y gritando arriba de las camas”, sostuvo.

Sobre su futuro inmediato, que será la participación en la “Burbuja” de la Liga Nacional que se realizará en Buenos Aires, Monoco dijo que “tenemos muchas expectativas porque pudimos mantener la base del equipo y queremos repetir los buenos momentos que tuvimos en la temporada que se canceló por la pandemia. Lógicamente que no será lo mismo, imagino que a todos nos costará mucho volver a tomar ritmo de competencia luego de varios meses sin poder jugar. Pero será para todos los equipos iguales, así que tenemos muchas esperanzas en poder ser protagonistas”.

También Vega se refirió a la chance de volver a ser convocado para la Selección Argentina, tomando en cuenta que los dos partidos clasificatorios para la AmeriCup se disputarán durante la “Burbuja” de la Liga Nacional. “Sería una gran oportunidad volver a estar en la Selección, creo también que una potencial convocatoria sería un premio a todo lo que vengo haciendo en todos los equipos que me ha tocado jugar. El entrenador me conoce, me ha dirigido varias veces y sabe lo que puedo dar, sería muy lindo poder tener otra oportunidad”, se ilusionó Sebastián.