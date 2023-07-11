Boca Juniors nuevamente va a apostar fuerte a la Liga Nacional, como lo hizo la temporada pasada. El equipo será dirigido por Carlos Duro y tendrá a varios jugadores importantes. Ya confirmó las renovaciones de Leo Schattmann, Marcos Mata y Leo Mainoldi. Además sumó su segundo refuerzo tras anunciar a José Defelippo.

Sebastián Vega, quien supo vestir la camiseta del Xeneixe en 2010 y 2011, volverá a ser jugador de la institución. Luego de partir en 2022 tras jugar varios años en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, estuvo en Aguada de Uruguay y Unifacisa de Brasil. En su última temporada en la NBB, promedió 5.6 puntos, 3.1 rebotes y 1.0 asistencias en 16 minutos en cancha en 34 juegos.

Vega logró dos títulos nacionales y dos internacionales con Peñarol de Mar del Plata: el Súper 8 en 2009, la Liga de las Américas 2009/10, el Interligas 2010 y la Liga Nacional 2009/10. También ganó el Súper 8 2014 y la Liga Nacional en la 2014/15 con Quimsa de Santiago del Estero. (Fuente: Basquetplus)