Sebastián Villa concretó las revisiones médicas correspondientes para firmar con Boca su segundo paso por el club luego de la polémica salida en 2023.

El "Xeneize" pagará 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza por la totalidad del pase, luego de varias semanas de negociaciones y de un pedido expreso del jugador para volver al club de la ribera.

El colombiano fue oficializado este domingo a través de un comunicado en las redes del club y firmaría por la tarde un contrato por cuatro años hasta 2030, con opción de renovar por un año más, para concretar su regreso y ponerse a las órdenes del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien definirá si juega contra Sarmiento de Junín, en el marco de la Copa Argentina —la semana próxima—, o bien si espera hasta el 23 de este mes, cuando su equipo se enfrente a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

En su primera llegada al club, Villa disputó un total de 172 encuentros con la camiseta azul y oro durante su primer ciclo, en los que convirtió 29 goles, repartió 33 asistencias y levantó 7 títulos.

Además, cuenta con un juicio con el elenco de La Ribera por la abrupta salida del atacante en 2023, cuando se fue de Boca en medio de otra demanda que había interpuesto su ex pareja por violencia de género. Por ahora, tanto el club como el jugador acordaron suspender por 20 días la mediación, mientras se termina de formalizar su incorporación.

Luego de 5 meses sin club, Sebastián fue contratado por el Beroe de Bulgaria, oficialmente en noviembre de 2023, cuando el club lo anunció como refuerzo. Pudo debutar de forma competitiva en febrero de 2024 tras obtener el aval de la FIFA frente a su conflicto contractual con Boca Juniors.

El ex Deportivo Tolima terminó jugando para Independiente Rivadavia, donde consiguió alzarse con el título de la Copa Argentina y llevó a la “Lepra mendocina” a disputar la Copa Libertadores.