La doctrina secreta de la Escuela de Yoga Buenos Aires usaba un término poco imaginativo para sus siervas sexuales forzadas a quitarle dinero a hombres ricos. “Geishas”, les decían. La secta definió la práctica en un documento interno. “El geishado dice: ‘Tu existes, yo te atiendo’. Es un arma invencible (…) El geisho no se sube a pelear al ring, el geisho esquiva los golpes. Tiene cintura. El geisho no es humilde ni perdedor: es Invencible. Japón es la segunda potencia del mundo sin ejército, no por humildad, sino por geishado”.

Luego, completaban: “Si el geishado no da ganancia, es un geishado mal hecho”. Y el geishado era con hombres ricos, particularmente, con un poderoso y reconocido empresario.

Ayer, luego de una masiva redada de la división Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- con la instrucción del secretario Martín Canero, el juez Ariel Lijo decretó el procesamiento del líder de la secta, Juan Percowicz, así como el de otros 17 miembros. Entre esos miembros está Susana Mendelievich, alias “Mendy”, acusada de ser la jefa del geishado, una estructura internacional dedicada a traficar mujeres que llegaban a la secta en busca de una solución a los problemas del alma y la reencarnación para recibir un ticket al infierno. La mujer definía quién iba con qué cliente, luego de persuadirlas bajo coerción.

Susana Mendelievich, alias "Mendy".

Bajo prisión domiciliaria, “Mendy”, de 75 años, arrestada en el complejo que operaba la organización en la calle Estado de Israel, está acusada de siete casos de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por coerción, así como lavado de dinero, todo bajo una asociación ilícita. La embargaron por el mismo monto que a todos los jefes: 1200 millones de pesos. La investigación la ubica como miembro clave del “CC”, una de las “trincheras”, unidades operativas de la Escuela de Yoga Buenos Aires, un área de elite. Y el “CC” tenía un patrimonio: 12.909.000 dólares, desplumados a las víctimas de la organización.

“Mendy” también puso su cuerpo en la línea, en cierta forma. De acuerdo al procesamiento por Lijo, mantuvo un supuesto encuentro sexual con un célebre artista para captar su dinero. Hay una frase casi icónica que le atribuyen: “Todos los que yo me cogí ahora hay que trabajarlos”.

Hay una testigo que complicó a Mendelievich en particular, la llamada “testigo 1″ en el expediente. Su testimonio es una de las claves en el procesamiento firmado por Lijo, un documento de 571 páginas.

Juan Percowicz al ser detenido en un country de Tigre.

La testigo estuvo dentro de la secta durante cinco años. Había sido parte de la vieja estructura que operaba en la sede de la calle Soler, antes de que el grupo se mudara al edificio en Estado de Israel, donde Percowicz llegaba para diversos encuentros “y era como el mismísimo Dios”, con mujeres que circulaban “con poca ropa”. Allí afirmó que existía un departamento específico, adjudicado a una “persona de poder” que mantenía relaciones sexuales con cuatro “alumnas de la escuela”. Mientras el sexo ocurría, los empleados del lugar tenían prohibido circular cerca.

“Mendy”, según la testigo, era quien seleccionaba a las mujeres que ingresaban a los encuentros.

Luego, la testigo dio incluso los nombres de las víctimas, con una favorita del empresario. “Cotizaba más ahí dentro”, comentó. Con el tiempo, el empresario pagó una remodelación en el edificio. La joven tuvo su propio departamento, que antes compartía con otras víctimas. Allí, en el departamento, podían verse fotos del empresario y la mujer como pareja. Hasta tenía vajilla con sus iniciales. El empresario visitaba el edificio dos veces por semana, a veces tres. “Es como que él la compró a ella, ella es de él y es de las chicas la que vive con más lujos, tiene autos, ropas caras”, dijo la testigo.

La víctima fue identificada y encontrada en el allanamiento de la división Trata de Personas de la Federal en Estado de Israel. También encontraron su departamento, ubicado en el 4° piso, que se conectaba con el 5° y 6° piso por una escalera interna, donde se observaron fotos y cuadros del poderoso empresario que surgía en la denuncia, entre obsequios Hermes y Louis Vuitton.

Luego, se supo que ingresó a la secta siendo menor de edad. La Justicia evalúa convocarla a declarar en los próximos días: ella es uno de los siete casos de trata que se le imputa a la banda.

Al parecer, el empresario no era el único. Entre la gran cantidad de pruebas incautadas, se encuentra un legajo color amarillo de donde surgen perfiles de otros hombres de negocios con fotos identificadoras. Se incluyen ítems como sus “datos personales”, “perfil”, “patrimonio estimado”, “relaciones establecidas” con miembros de EYBA; “tratativas económicas” y “concreciones económicas” para con la Escuela de Yoga Buenos Aires.

Había, también, otro legajo aún más específico. “Departamento Novios”, se llamaba, los explotadores regulares, empresarios que pagaban por relaciones sexuales y sentimentales. En su mayoría, según la causa, eran estadounidenses: la secta extendía sus operaciones hacia New York, Chicago y Las Vegas.

Los encuentros sexuales con “personas de poder” eran filmados. El guardián de estas cintas VHS era Carlos Barragán, ilusionista profesional, mago de escenario. Su casa fue allanada: le encontraron 4100 cassettes.

La víctima también escribió un diario íntimo. Fue encontrado por la Federal en su departamento. Allí, relata una historia de manipulación, donde la figura de Percowicz padre es todopoderosa, donde se habla de un ascenso al “nivel 7″, el mismo que ostentaba Mendelevich. También habla de viajes a Estados Unidos. En un párrafo, habla de un supuesto adversario en la escuela: “Me hace sentir que Juan no me quiere, que es injusto conmigo, que antes me decía cosas hermosas y ahora no. Que no es mas como era antes conmigo, que no soy su preferida, que no soy especial. Que cuando estoy en USA es más dulce ¿por qué, porque estoy facturando? Porque cuando vuelvo a Bs As es todo negativo. No me quiere más como antes”, dice la víctima. “Los número 7 están organizados para mentirme”, continúa.

Luego, el texto se pone peor: “En serio tengo muchas ganas de irme”, “MIEDOS: (…) Miedo a no facturar bien y volver a estar en rojo y no poder vivir sola (…) Miedo a quedarme sin medicación de dormir”.

En la última página, en una entrada de 2022, figura una lista de pros y contras de vivir en Estados Unidos, que dice: “Pros: vivir en un país del 1° M, Botánico intenso, oportunidades, facturación, Ade, D, ciudad segura, limpia, idioma, lujo. Contras: estar lejos de J. (se presume sería Percowicz padre), menos intimidad, no poder salir del país hasta tener green card, no palacete”.

El mago Barragán, archivista.

La favorita del empresario, al parecer, no era de su exclusividad. Marcela Arguello es otra acusada en el esquema de prostitución VIP junto con el mago Barragán. Un testimonio detalla un encuentro entre ella y Percowicz para “palomear” a un grupo de hombres ricos oriundos de Sudáfrica. La favorita, la víctima, es parte de esta trama.

El empresario no será imputado por el momento, aseguran fuentes judiciales del caso. Su nombre tampoco figura en el procesamiento, aunque sí puede leerse en otros documentos del Ministerio Público Fiscal. Se lo considera en la misma situación que el artista internacional que mantuvo un encuentro con “Mendy”. (Infobae)