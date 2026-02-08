Una maniobra delictiva con moneda falsificada terminó por destapar una estructura vinculada al narcomenudeo y la circulación de billetes apócrifos en el Barrio Larroca de la ciudad de Concepción del Uruguay. El operativo incluyó tres allanamientos simultáneos y dejó como saldo importantes secuestros y dos personas aprehendidas.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió alrededor de las 9:00, cuando un individuo realizó una compra en un domicilio del barrio utilizando billetes falsos. Al advertir el engaño, los vendedores lograron identificar al sujeto mientras se desplazaba en una motocicleta y lo amenazaron con un arma de fuego, situación que derivó en la inmediata intervención policial.

A partir de ese episodio, se desplegaron tareas investigativas que permitieron reunir pruebas contundentes. Ya en horas de la tarde, cerca de las 19:00, personal policial dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios del mismo sector.

Los procedimientos arrojaron resultado altamente positivo. Se secuestró una motocicleta Gilera 110 cc roja, utilizada presuntamente para el traslado del dinero falso, $4 millones en billetes apócrifos, dos billetes de un dólar estadounidense, cinco teléfonos celulares y 50 envoltorios de cocaína.

La droga fue sometida a pruebas de campo por personal de la División Drogas Peligrosas, confirmándose que se trataba de clorhidrato de cocaína. En tanto, los billetes incautados fueron peritados por la División Policía Científica, determinándose que presentan un alto grado de similitud con moneda legítima, lo que incrementa la gravedad del hecho.

Interviene en la causa la fiscal en turno, Dra. Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión de una mujer de 40 años por el delito de tenencia simple de estupefacientes y la aprehensión de un hombre de 22 años por tenencia y falsificación de moneda.

La investigación continúa abierta con el objetivo de establecer el origen de los billetes falsos, su posible circuito de distribución y la eventual participación de otros involucrados, publicó el sitio Uruguayenses.