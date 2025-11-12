Este miércoles, personal de la Comisaría Cuarta de Gualeguaychú realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Alsina, en el marco de una investigación por amenazas. El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Transición y Garantías N° 1, se desarrolló sin detenidos, pero con el secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5.5 mm, una réplica de pistola Glock 9 mm con balines plásticos, y frascos con balines calibre 5.5 mm. Los elementos fueron puestos a disposición de la justicia para continuar con la causa.