Anoche, alrededor de las 20.45, personal de la División Investigaciones, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Octava, llevó a cabo un procedimiento en el barrio Don Pablo en el marco de una investigación por “secuestro de motovehículo para establecer procedencia”.

En el lugar, los agentes constataron que un motovehículo Yamaha XTZ 250 se encontraba en poder de un joven de 21 años. Al realizar la verificación correspondiente, advirtieron que la numeración del chasis presentaba un importante desgaste, lo que imposibilitó su correcta lectura. Por tal motivo, se recomendó la práctica de revenido químico para determinar su verdadera identificación.

Ante la sospecha de una posible adulteración, y tras establecer que el rodado figura registrado en Concepción del Uruguay, se solicitó colaboración a personal de la División Investigaciones de esa Departamental. Luego de las verificaciones, se comprobó que el titular registral posee la motocicleta original en su poder, junto a la documentación que acredita su propiedad.

En consecuencia, se procedió al secuestro formal del motovehículo, dando intervención al Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso las diligencias de rigor.