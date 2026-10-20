La policía de Entre Ríos secuestró 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo en el marco de operativos contra grupos dedicados al narcotráfico y al narcomenudeo en los últimos días en diferentes localidades. Hay 20 personas que quedaron supeditadas a una causa penal.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas, los procedimientos se desarrollaron entre el jueves 15 y el domingo 18 en nueve procedimientos en Paraná, Chajarí, Nogoyá, Colón, Concordia y Federación en la capital entrerriana. Como resultado de las intervenciones, 20 personas, entre varones y mujeres, quedaron detenidas en el marco de las distintas causas judiciales investigadas.

Según informó UNO, fueron retiradas de los puntos de venta investigados más de mil dosis de cocaína fraccionadas en envoltorios, listas para su venta.

En cuanto a la marihuana, el peso total incautado en los diferentes procedimientos rondó los 10 kilos.

Asimismo, los efectivos secuestraron aproximadamente 9 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares, anotaciones de interés para las investigaciones y otros elementos que serán analizados en el marco de las respectivas causas judiciales.

Entre los bienes incautados se encuentran también un vehículo de alta gama marca Toyota, una camioneta Peugeot Expert y motos