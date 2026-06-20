Un video que escandalizó a la sociedad de Gualeguaychú se hizo viral en las redes sociales la semana pasada. En él, se veía cómo dos sujetos intentaban cargar en un carro la mitad de un auto que se encontraba en la vía pública. El gran peso, ocasionó que el caballo que estaba sujeto al carro sufriera un gran dolor. Toda esta escena fue registrada por una vecina en la intersección de Avenida Sarmiento y calle José María Bértora, quien luego se dirigió a hacer la denuncia ante la Justicia.

Esta exposición policial hizo que se activaran los procedimientos en el marco de la Ley de Maltrato Animal 14.346, y este sábado a las 07.30 horas, se llevara a cabo el secuestro del equino en Blas Parera entre Palavecino y San Carlos.

La investigación de localización la ordenó el fiscal Lucas Pascual, quien logró dar con el propietario del caballo, un hombre de 33 años, quien entregó voluntariamente al animal, según la comunicación oficial. Ante esto, se procedió al secuestro del mismo y posterior traslado a la Reserva Las Piedras por personal de veterinaria municipal a fin de ser evaluado.

Intervinieron en el operativo el Oficial Ríos de Comisaría 1era, Brigada Arroyo el Cura, el Oficial Corrales, de la Comisaría 8va ,y personal de Veterinaria Municipal.