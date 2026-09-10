La Brigada de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú realizó dos importantes procedimientos durante la noche y madrugada, que permitieron secuestrar armas de fuego, cartuchería y elementos vinculados a la actividad de caza, además de detener a una persona de nacionalidad uruguaya.

En horas de la noche del 9 de septiembre, alrededor de las 21.50, personal de la Brigada Arroyo del Cura fue comisionado por el encargado de seguridad de la Reserva El Potrero, donde se constató la presencia de un hombre de nacionalidad uruguaya que se encontraba realizando actividad de caza.

Durante el procedimiento se constató que el ciudadano transportaba un arma de fuego calibre .308, cartuchería y ejemplares de la fauna silvestre producto de la actividad de caza. Asimismo, se constató la presencia de una embarcación tipo canoa equipada con un motor Parsun de 15 HP.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal en turno de la UFI Jurisdiccional, Dr. Facundo Álvarez, quien dispuso el secuestro del arma de fuego, la cartuchería y la embarcación con su motor. El ciudadano fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, previo cumplimiento de las diligencias de rigor.

Paralelamente, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4.841, procediéndose al decomiso de las especies.

Un segundo procedimiento se llevo a cabo pocas horas después, ya en la madrugada de este Jueves 10 aproximadamente a las 01:20, efectivos de la Brigada Arroyo del Cura realizaban tareas de prevención sobre la Autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), cuando observaron un vehículo marca Ford detenido sobre la banquina, con tres hombres en su interior.

Al proceder a su identificación, los funcionarios constataron que entre los asientos del rodado se encontraba una carabina de repetición calibre 30-06, con mira telescópica adosada y cartuchería colocada en el cargador.

Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes manifestaron no contar con la documentación habilitante del arma ni con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU).

De inmediato se puso la situación en conocimiento del fiscal en turno de la UFI Jurisdiccional, Dr. Facundo Álvarez, quien dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, la identificación de las personas y el secuestro del arma de fuego y la cartuchería.