Mediante diversos operativos realizados en conjunto por la Dirección de Tránsito, la Agencia de Seguridad y la Policía de Entre Ríos, durante el último fin de semana, se secuestraron cinco motos que fueron atrapadas cometiendo transgresiones viales en plena vía pública.

Los operativos tuvieron como objetivo frenar las transgresiones viales cometidas por un grupo de jóvenes motociclistas que realizan casi a diario, destrezas peligrosas –como los denominados “willys” – y que esta vez fueron detenidos mientras circulaban a exceso de velocidad y provocaban fuertes estruendos sonoros con escapes modificados.

Todas estas conductas, además de estar expresamente prohibidas por el Código de Faltas Municipal, constituyen un verdadero flagelo para la comunidad: interrumpen la paz y el silencio nocturno, ponen en riesgo a peatones y automovilistas y atentan contra la seguridad de toda la ciudadanía.

Como resultado de los controles, se procedió al labrado de las actas correspondientes y al secuestro de cinco motocicletas, conducidas por jóvenes de no más de 19 años, muchos de ellos acompañados, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Desde el Municipio recuerdan que ya se han perdido vidas de jóvenes a causa de estas maniobras temerarias: “Nuestra obligación como Estado municipal es articular todas las herramientas legales para evitar el continuo ataque a la sana convivencia y para prevenir siniestros viales. Lamentablemente, ya tuvimos que lamentar la pérdida trágica de dos jóvenes de 17 años. Por eso hacemos un llamado urgente a la reflexión, tanto a los conductores de este tipo de vehículos, como a sus padres, familiares y amigos”, remarcaron desde la Dirección de Tránsito.

En este sentido, se destacó que este tipo de controles son parte de una política de seguridad vial que apunta a proteger la vida. “Cada operativo busca evitar nuevas pérdidas irreparables y garantizar una ciudad más segura para todos. No se trata solo de sancionar: se trata de salvar vidas”, expresaron las autoridades.