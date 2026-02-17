Tras secuestro de dos camionetas robadas en ingreso a Entre Ríos, investigan organización internacional que robaba 4x4 en Argentina y las trasladaba al extranjero mediante una modalidad que incluía el cambio de patentes y documentación precaria. El procedimiento se realizó en el marco del operativo “Verano Seguro” desplegado en rutas entrerrianas durante el fin de semana largo de Carnaval.

El subdirector de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, detalló que el primer procedimiento ocurrió el jueves en el puesto de control vial Brazo Largo, ubicado en el límite jurisdiccional con Buenos Aires. Allí, personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux blanca doble cabina con patente paraguaya que ingresaba a la provincia.

En el vehículo se trasladaban un hombre de 35 años y una mujer de 33, ambos de nacionalidad paraguaya. Al solicitar la documentación, los ocupantes exhibieron papeles vinculados a la patente extranjera, pero los efectivos advirtieron que en los cristales estaba estampada una patente de origen argentino, lo que motivó un control más exhaustivo.

Según explicó Nichea, se procedió a verificar el número de chasis y motor, lo que permitió establecer que el rodado estaba vinculado a una patente argentina con pedido de secuestro vigente. La camioneta había sido sustraída tiempo atrás en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se dispuso el secuestro del vehículo y la correcta identificación de las dos personas que viajaban en él. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia para determinar responsabilidades y eventuales conexiones con otros hechos similares.

Ese mismo jueves, a las 21:35, el personal del puesto Brazo Largo intentó detener el ingreso de otra camioneta de similares características. En este caso, el conductor evadió el control policial y se dio a la fuga, lo que originó una persecución sobre la ruta 12.

El vehículo fue interceptado a unos 15 kilómetros del puesto caminero. Tras hacerlo regresar al control vial, los efectivos constataron que se trataba de otra Toyota Hilux con la misma modalidad detectada en el primer caso.

Era conducida por un hombre de 35 años, también de nacionalidad paraguaya. Al verificar motor y chasis, se estableció que el rodado estaba asociado a un vehículo argentino denunciado como sustraído en la provincia de Buenos Aires.

El conductor fue detenido por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado. Durante la requisa se secuestraron dos teléfonos celulares, 211.400 pesos argentinos, 62.000 guaraníes, tarjetas SIM, un pen drive y un arrancador portátil que, según se presume, habría sido utilizado para concretar la maniobra delictiva.

Nichea remarcó en diálogo con Radio La Voz, que se trataba del mismo “modus operandi”: camionetas 4x4, mismo color, doble cabina y caja automática. La modalidad consistía en no adulterar números de chasis ni motor, sino reemplazar la patente por una paraguaya y acompañarla con documentación acorde a ese dominio.

A partir del cruce de información, se estableció que los vehículos eran sustraídos en Argentina para luego ser trasladados a Paraguay, donde ingresaban al mercado sin modificaciones estructurales en los números identificatorios.

El hombre detenido durante la noche tenía prohibición de reingreso al territorio nacional, ya que había sido expulsado el año anterior. Según se informó, tenía impedimento de ingresar al país hasta julio de 2026. El domingo fue trasladado a los Tribunales de Gualeguaychú, donde el Juez de Garantías dispuso prisión preventiva por 40 días.

Fuente: El Once