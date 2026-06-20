En fecha sábado, alrededor de las 00:40 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico, mientras realizaba operativo de control vehicular en la intersección de Rocamora y 3 de Caballería, procedió a identificar una motocicleta marca Honda Wave que circulaba sin dominio colocado.

Al verificar la numeración de cuadro y motor mediante los sistemas informáticos policiales, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por hurto, denunciada el 08 de febrero de 2023 en la ciudad de Concepción del Uruguay.

La motocicleta era conducida por una mujer de 24 años de edad, quien manifestó poseer el vehículo desde hacía aproximadamente tres años, careciendo de la documentación correspondiente.

Informada la situación a la Fiscalía de Propiedad, se dispuso el secuestro formal del rodado y la correcta identificación de la femenina en el lugar.

Intervinieron además personal de la División Policía Científica, mecánico policial de turno y agentes de Tránsito Municipal, llevándose adelante las diligencias de rigor.