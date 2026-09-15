Más de 20 kilos de cocaína que intentaban ingresar a Entre Ríos fueron secuestrados durante un operativo realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, en el norte provincial. El procedimiento terminó con cinco hombres detenidos, dos vehículos incautados y el decomiso de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El operativo se concretó el pasado jueves durante controles vehiculares de rutina de la Policía de Entre Ríos. Los efectivos inspeccionaron inicialmente un Fiat Siena rojo en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Chaco, Santa Fe y Córdoba.

En simultáneo, los uniformados detuvieron un Volkswagen Bora gris que circulaba detrás del primer automóvil, también en sentido norte-sur. El vehículo era conducido por un hombre domiciliado en Resistencia, provincia de Chaco.

Durante la inspección intervino la División Canes y la perra detectora de narcóticos “Lila” reaccionó de manera activa frente a la puerta trasera izquierda del Volkswagen Bora. A partir de esa señal, los policías profundizaron el procedimiento y comunicaron la situación a la Justicia Federal.

El Juzgado Federal de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con intervención de la Secretaría de Silvia González, ordenó convocar a personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz.

Ante testigos civiles, los agentes realizaron una revisión minuciosa del Bora y encontraron 20 panes compactos envueltos en film azul, distribuidos en las puertas y en compartimentos ubicados debajo del capot. Las pruebas de campo determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Cinco detenidos y dos vehículos secuestrados

El pesaje estableció que el cargamento alcanzaba los 20 kilos con 720 gramos de cocaína. La totalidad de la sustancia quedó inmediatamente secuestrada y a disposición de la Justicia Federal.

La inspección realizada por el can sobre el Fiat Siena no detectó estupefacientes. Sin embargo, según informó la Policía, las tareas desarrolladas durante el procedimiento permitieron establecer una presunta vinculación entre los ocupantes de ambos vehículos y determinar que se movilizaban de manera coordinada.

Por disposición judicial, los cinco hombres quedaron detenidos e incomunicados. Además de la cocaína y los dos automóviles, fueron secuestrados teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que serán analizados en el marco de la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.