Un importante procedimiento por infracción a la Ley 23.737 se realizó en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde personal policial secuestró más de 38 mil pastillas que estaban ocultas en distintos sectores de un vehículo.

El operativo ocurrió este sábado, alrededor de las 8, mientras efectivos realizaban controles vehiculares y de personas sobre el carril norte-sur, correspondiente al ingreso a la provincia de Entre Ríos.

En ese marco, se controló un automóvil Volkswagen Suran en el que viajaban dos hombres mayores de edad, provenientes de la República Federativa de Brasil y con destino a la provincia de Córdoba.

Al solicitar la exhibición del baúl, los ocupantes accedieron al procedimiento. En ese momento, un funcionario advirtió una aparente irregularidad en la colocación de la tapa cubertora trasera de la óptica derecha, donde se visualizaron tabletas de pastillas con la inscripción Flunitrazepam, marca Rohypnol.

Ante la situación, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, desde donde se dispuso la realización de un procedimiento conforme al artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, con presencia de testigos civiles.

Durante la requisa, el personal policial localizó una mayor cantidad de tabletas y varias bolsas de nylon blancas ocultas en el sector posterior del vehículo, especialmente en el espacio destinado a la rueda de auxilio, en el piso del baúl.

Luego tomó intervención personal de la División Drogas Peligrosas, Delegación Chajarí, que continuó con las tareas junto a los efectivos del puesto vial. En el interior del rodado, el baúl y los parantes de ambas puertas traseras se encontraron 1.485 blísteres, con un total de 14.868 pastillas.

También se hallaron 16 bolsas de nylon que contenían otras 23.137 pastillas. En total, el procedimiento permitió secuestrar 38.005 pastillas.

Además, la Policía secuestró cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, y el vehículo Volkswagen Suran en el que se trasladaban los sospechosos.

Los dos ocupantes del rodado fueron detenidos y serán trasladados a la Jefatura Departamental Federación para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el lugar también intervino personal de Policía Científica de Chajarí, que realizó las tareas periciales de rigor.