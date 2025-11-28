IMPRESIONANTE ALLANAMIENTO
Secuestraron un arsenal de armas de fuego, municiones y equipamiento en Paraná
Personal policial allanó dos viviendas en la zona de Anacleto Medina en Paraná con resultados favorables para la investigación por abuso de armas. Hay dos detenidos
En el marco de una investigación por delitos vinculados con la tenencia de armas, personal de la comisaría novena de Paraná, bajo la dirección del Juzgado de Garantías N°4, llevó adelante dos allanamientos y requisas domiciliarias en distintos puntos de la ciudad.
Los allanamientos fueron requeridos por la fiscal Valeria Vilchez y otorgados por el juez Julián Vergara. Hasta el momento hay un detenido, que será trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
Según se informó, el primero se realizó en calle Los Minuanes al 620, donde un hombre, al advertir la presencia policial, intentó ocultar un objeto y huir del lugar. Fue rápidamente reducido y se le incautó una pistola calibre 9mm. En el domicilio también se secuestraron una carabina calibre .22LR, una escopeta calibre 16 UAB, 16 cartuchos de 9x19mm, 20 cartuchos calibre .22LR y 6 cartuchos calibre 16 UAB, entre otros elementos.
El segundo operativo se concretó en la intersección de Segundo Sombra y Los Ceibos, donde se localizaron diversas armas y municiones en la habitación ocupada por el hijo del notificado, quien no se encontraba presente. Allí se secuestraron una carabina, una escopeta, cinco revólveres, cartuchos y vainas de distintos calibres, además de dos chaquetillas color arena con distintivos de Prefectura Naval Argentina y un chaleco porta placa y equipo color arena, sin placas balísticas.
Los procedimientos se realizaron en el marco de una serie de hechos violentos que sacudieron a la zona y preocuparon a los vecinos.
Las autoridades informaron que todos los elementos incautados serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y legalidad. Estos operativos reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la criminalidad y la protección de la comunidad paranaense.
