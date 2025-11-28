En el marco de una investigación por delitos vinculados con la tenencia de armas, personal de la comisaría novena de Paraná, bajo la dirección del Juzgado de Garantías N°4, llevó adelante dos allanamientos y requisas domiciliarias en distintos puntos de la ciudad.

Los allanamientos fueron requeridos por la fiscal Valeria Vilchez y otorgados por el juez Julián Vergara. Hasta el momento hay un detenido, que será trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Según se informó, el primero se realizó en calle Los Minuanes al 620, donde un hombre, al advertir la presencia policial, intentó ocultar un objeto y huir del lugar. Fue rápidamente reducido y se le incautó una pistola calibre 9mm. En el domicilio también se secuestraron una carabina calibre .22LR, una escopeta calibre 16 UAB, 16 cartuchos de 9x19mm, 20 cartuchos calibre .22LR y 6 cartuchos calibre 16 UAB, entre otros elementos.

Puede interesarte

El segundo operativo se concretó en la intersección de Segundo Sombra y Los Ceibos, donde se localizaron diversas armas y municiones en la habitación ocupada por el hijo del notificado, quien no se encontraba presente. Allí se secuestraron una carabina, una escopeta, cinco revólveres, cartuchos y vainas de distintos calibres, además de dos chaquetillas color arena con distintivos de Prefectura Naval Argentina y un chaleco porta placa y equipo color arena, sin placas balísticas.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una serie de hechos violentos que sacudieron a la zona y preocuparon a los vecinos.

Las autoridades informaron que todos los elementos incautados serán sometidos a pericias para determinar su procedencia y legalidad. Estos operativos reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la criminalidad y la protección de la comunidad paranaense.

Fuente Ahora