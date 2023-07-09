En horas de la madrugada, personal de la División Investigaciones llevo a cabo un procedimiento en el que se secuestró un automóvil Volkswagen Gol Trend.

Los efectivos policiales cruzaron el vehículo circulando en la vía pública, notando irregularidades con la chapa patente del mismo, ya que la que tenía colocada era duplicada y en el sistema figuraba triplicada.

Por tal motivo se localizó el rodado estacionado en Barrio Pitter, por calle Héctor Irigoyen, en poder de un joven de 21 años de edad, a quien se le requirió la documentación, constatándose que la misma era apócrifa, además se extrajeron las codificaciones de motor y chasis, comprobándose mediante el sistema de DNRPA que tenía pedido de secuestro por robo en la Provincia de Buenos Aires.

Por orden del Juzgado Federal, se dispuso el formal secuestro del rodado y documental, mientras que el mero poseedor fue correctamente identificado quedando supeditado a la causa.