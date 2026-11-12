Un importante procedimiento policial llevado a cabo durante la madrugada de este jueves en el departamento Federación permitió frustrar una maniobra de contrabando y secuestrar mercadería ilegal valuada en aproximadamente 110 millones de pesos, según el aforo realizado por personal aduanero.

El operativo se inició alrededor de las 3:30, a raíz de un llamado telefónico a la Jefatura Departamental Federación que alertaba sobre movimientos sospechosos en el kilómetro 289 de la Autovía Nacional 14.

Según el reporte, un automóvil Volkswagen Fox gris se encontraba detenido detrás de un camión estacionado sobre la banquina, con varios hombres en actitud sospechosa.

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Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría N° 23 Suburbios observaron cómo el vehículo de menor porte emprendía una veloz fuga con tres ocupantes a bordo, lo que motivó un inmediato alerta radial hacia los puestos camineros y la Sala de Comando de Concordia.

En la banquina quedó estacionado un camión Scania 380 con semirremolque —ambos con dominio paraguayo— que transportaba un contenedor azul, conducido por un ciudadano de 30 años de nacionalidad paraguaya.

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A un costado del rodado, los uniformados hallaron 91 bultos que contenían un total de 45.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Si bien el chofer alegó desconocer la procedencia de la carga ilegal —asegurando que trasladaba maíz—, los efectivos constataron que el precinto de seguridad aduanero del contenedor había sido violentado.

Minutos más tarde, un móvil del Grupo Especial de Concordia logró interceptar al Volkswagen Fox en la intersección de Ruta Provincial 4 y bulevar Yuquerí, demorando a sus tres ocupantes, todos hombres mayores de edad domiciliados en esa ciudad.

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Con intervención de la División Drogas Peligrosas y por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se ordenó el secuestro de los 91 bultos de cigarrillos, del camión con su carga —que quedó a disposición de la División Aduana Concordia de ARCA—, además de documentación, teléfonos celulares y dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares.

Los cuatro involucrados quedaron supeditados a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Fuente: Ahora