En la mañana de este viernes, alrededor de las 11.30 horas, personal policial intervino en el marco de actuaciones de oficio por el supuesto delito de adulteración de numeración de una moto.

El procedimiento tuvo lugar en la Planta Verificadora ubicada en el predio del ex Frigorífico Gualeguaychú. Allí, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal se entrevistaron con el verificador de turno, quien informó que, al realizar la inspección de motos retenidas durante el fin de semana por personal de la Dirección Municipal de Tránsito, detectó irregularidades en uno de los rodados.

Tras un examen minucioso, se constató que la motocicleta presentaba adulteraciones tanto en la numeración del cuadro como en la del motor, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Ante esta circunstancia, se procedió al formal secuestro del vehículo, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia y eventuales responsabilidades.