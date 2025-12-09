Una mujer de 60 años fue detenida en Corrientes, acusada de seducir a un hombre por redes, citarlo en Concordia, doparlo y fugarse con su vehículo, dinero y pertenencias. La víctima, un ciudadano que vino desde Bariloche para conocerla, despertó horas después sin recordar lo ocurrido y radicó la denuncia. La policía logró identificarla por registros fílmicos y recuperó los bienes robados.

El denunciante, un hombre de San Carlos de Bariloche, relató que llevaba cuatro meses comunicándose con la mujer por una aplicación de citas. Ella decía vivir en Corrientes y acordaron verse en Concordia el 11 de noviembre.

El hombre llegó a la ciudad alrededor de las 20.30, en su furgón equipado con escalera externa y paneles solares. Más tarde pasó a buscarla a la terminal, donde la vio por primera vez, y juntos se dirigieron al departamento que ella había reservado.

Según su testimonio, pasaron parte de la noche conversando hasta que la mujer le ofreció una pastilla “para el dolor de cabeza”. Él aseguró haberse dormido de inmediato y no despertar hasta las 9.30 del día siguiente. Para entonces, la mujer había desaparecido junto con su vehículo, su billetera con documentación, su celular y una suma de dinero en efectivo.

Como dato adicional, el hombre informó también que días antes había hospedado —a pedido de la mujer— a un joven que se presentó como su hijo, a quien luego trasladó a Buenos Aires antes de continuar solo hacia Concordia.

Con la denuncia radicada, personal policial analizó cámaras de seguridad de la terminal, donde identificaron a la mujer llegando a la ciudad en un ómnibus de larga distancia cerca de la medianoche.

Horas después, el vehículo robado fue detectado por lectores automáticos de patentes en el puesto caminero Paso Cerrito.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la detención de la sospechosa, el Juzgado de Garantías emitió la orden y la Policía correntina llevó a cabo el procedimiento.

El pedido fue cumplido por la Policía de Corrientes, que apresó a la mujer y secuestró los bienes robados: dos teléfonos celulares, 52 billetes de 100 dólares y la camioneta sustraída.

La mujer, que solía presentarse con el nombre “Roxana”, es conocida por antecedentes vinculados a estafas y maniobras propias de la modalidad “viuda negra”.

En 2003 habría sido denunciada por pedir dinero a la madre de un estudiante secuestrado a cambio de información.

En 2023 recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por falsificar documentos para intentar apropiarse de 35 hectáreas en Mercedes (Corrientes).

En 2024 fue identificada en hechos delictivos cometidos junto a dos hombres, tras contactar a víctimas mediante perfiles falsos en Facebook y Tinder.

Uno de los casos investigados ocurrió en mayo de 2024, cuando un hombre quedó profundamente dormido tras tomar mate que ella le ofreció. Otro hecho similar se registró en agosto del mismo año, con idéntico modus operandi para ingresar a la vivienda de su víctima.