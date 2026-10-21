En la tarde de este martes comenzaron las competencias de paracanotaje, de acuerdo con el siguiente cronograma:

14:30 h: categoría abierta masculina.

14:35 h: VL3, VL2 y VL1 masculinos.

14:40 h: KL3, KL2 y KL1 femeninos.

Entre las representantes locales estará Katya Unrein, del Club Regatas Gualeguaychú, quien competirá en la categoría KL3 femenina, con largada prevista para las 14:50 h. Su participación marcará la presencia de Gualeguaychú en las pruebas de paracanotaje de esta competencia internacional.

A las 17 h se realizará la ceremonia de premiación y, posteriormente, a las 18 h, tendrá lugar la inauguración oficial del campeonato, bajo el lema “Gualeguaychú abraza al mundo”.

El acto se desarrollará en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos, con la participación de las delegaciones internacionales que forman parte de esta edición.

Las competencias se desarrollan sobre el río Gualeguaychú y pueden disfrutarse de manera libre y gratuita desde las tribunas instaladas en la Costanera, donde vecinos y visitantes pueden acompañar a los palistas durante las distintas pruebas del campeonato.

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