Tras la amenaza de tormentas eléctricas, que obligó a suspender parcialmente la cuarta jornada del Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú, las competencias se reanudaron este jueves con una programación que promete emociones fuertes y varias finales de K1 en distintas categorías.

La actividad había comenzado con la final de C1 Women Junior, que tuvo como protagonista a la gualeguaychuense Carmina Gómez Gusall. Luego se disputaron las series clasificatorias de K1 Junior Women y K1 Junior Men, además de la primera serie de K1 Sénior Women. Sin embargo, cerca de las 12.30, la jornada debió ser interrumpida por las condiciones climáticas.

Una vez reanudadas las pruebas, el programa continuó con la segunda serie de K1 Sénior Women y luego dará paso a las series de K1 Sénior Men. En la segunda de ellas competirá el portugués Fernando Pimenta, doble medallista olímpico y uno de los grandes candidatos a quedarse con un nuevo título mundial.

Entre las pruebas destacadas de este jueves también se encuentra la final de C1 Sénior Short Race, que tendrá como protagonista al representante local Roberto «Tito» Palacios. La competencia estaba prevista, en principio, para las 16.30, aunque la interrupción por las condiciones meteorológicas podría generar modificaciones en el cronograma.