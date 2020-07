Seguí restringe actividades luego de la primera muerte por Covid-19 de la provincia

“El domingo al mediodía fuimos anoticiados del caso de un residente de nuestra localidad que había dado positivo. Era una persona de edad y con problemas sanitarios previos, que no presentaba síntomas de coronavirus, según me informaron desde el Hospital. Al ser alguien que estuvo muchísimos años postrado con otras enfermedades, no era un caso típico. Se lo trasladó al (Hospital) San Martín (en Paraná), allí le realizan el hisopado y da positivo”, narró Heberlein en una entrevista en Elonce TV.