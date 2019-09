Según Agmer, el acatamiento al paro en la ciudad fue del 80 por ciento

Por este tema Ctera convocó a un paro de actividades que en la provincia "ronda el 90%", dijo a APFDigital el secretario gremial, Guillermo Zampedri.

En Gualeguaychú, el secretario general Oscar Ávila, informó a ElDía que el acatamiento en el Departamento fue del 70% y en la ciudad fue del 80%.

La medida de fuerza de los maestros incluyó una movilización hacia la Casa de Chubut y luego al Ministerio de Hacienda, en el centro porteño. Participa una delegación entrerriana encabezada por el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani; la adjunta, Ana Delaloye y el secretario gremial Guillermo Zampedri, "con la presencia de la mayoría de los secretarios generales de las seccionales y un contingente de alrededor de 150 docentes en representación de los 17 departamentos".

Zampedri ratificó, entre las razones de la medida, la "solidaridad con la lucha de los compañeros de la provincia de Chubut, contra todo tipo de agresión y violencia contra los docentes".

Pero hay otros "dos aspectos centrales" para el sector: "la reapertura inmediata de la paritaria nacional, porque creemos que buena parte de los conflictos que se están suscitando en las provincias se producen porque no hay paritaria nacional que fije un mínimo y que le permita al estado nacional garantizar, mediante el Fondos Compensador, los salarios iniciales. Al no existir la paritaria nacional y al no poder fijar el piso nacional se producen asimetrías y desigualdades de los salarios entre los docentes de las provincias más pobres y las provincias más ricas", refirió.

El tercer punto es el reclamo por la Ley emergencia alimentaria, "que le permita a todos los chicos de nuestro país que tienen problemas de alimentación comer en los comedores escolares y tener la merienda y el almuerzo que necesitan, porque nosotros ratificamos que no se puede aprender ni enseñar con hambre", indicó.

El dirigente informó que en Entre Ríos, según el relevamiento realizado por el gremio, la adhesión al paro de actividades "ronda el 90%". (APFDigital)