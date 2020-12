Según CAME, las ventas minoristas bajaron en noviembre

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas pyme tuvieron un retroceso de 6,7% anual en noviembre, según la tasa de variación promedio informada por los negocios. En lo que va del 2020 suma una baja anual de 24,3%.

Como viene sucediendo, todos los rubros relevados declinaron, pero con diferencias muy acentuadas. Mientras Alimentos y bebidas solo se achicó un 1,2%, Relojería, joyerías y bijouterie se redujo 17,6% anual. La tasa de caída no es mayor, porque se está comparando contra un mes de fuerte desplome anual, como fue noviembre del año pasado (-9%).

La mayor dificultad en el mes, la tuvieron aquellos sectores con faltantes de mercadería, pero sobre fin de mes se habría comenzado a normalizarse el abastecimiento.

El 57% de los comercios relevados manifestó haber tenido problemas para el suministro de mercadería, lo que demoró ventas. La principal causa mencionada es que los proveedores no tienen productos. Pero los negocios encuestados también indicaron que en muchos casos los distribuidores sí tienen la mercadería, pero como no tienen precio, prefieren no vender.

En Farmacias, las ventas disminuyeron 1,3% anual, mientras que en Perfumería y cosmética, la baja fue de 10,2% anual, explicada por la menor demanda de productos importados. Hay mucho traslado de ventas de este último ramo a las farmacias, lo que también incide en los resultados de las operaciones.

En un mercado con algo menos de incertidumbre que los meses anteriores, el 45% de los comercios cree que en los próximos tres meses las ventas aumentarán en la comparación anual. Así, diciembre arranca con mejores expectativas y, sobre todo, el entusiasmo de fin de año.

Así surge de la medición de CAME en base a 1300 negocios de todo el país relevados entre el miércoles 1 y ayer sábado 4 de diciembre por un equipo de 30 encuestadores localizados en las capitales del país, GBA y CABA. A su vez, CAME solicita que se continúe el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) para sostener al comercio pyme que no logra recuperarse. (APFDigital)