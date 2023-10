Un gran anuncio hizo la Conmebol este miércoles de cara al futuro del fútbol mundial: la Copa Mundial de la FIFA 2030 se iniciará en Sudamérica con tres partidos inaugurales a disputarse en Uruguay, Argentina y Paraguay. La noticia fue confirmada por Alejandro Domínguez, presidente del organismo que regula el fútbol sudamericano.

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”, escribió en sus redes sociales Domínguez, dirigente paraguayo de 51 años, quien asumió la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol en 2016.

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, aclaró Domínguez en una conferencia de prensa que encabezó en la sede de Conmebol en Asunción (Paraguay) en compañía de los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia, Robert Harrison e Ignacio Alonso.

Y agregó: “El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. No solo son 3 inauguraciones. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”.

La idea de la FIFA, que falta que lo confirme oficialmente, sería que los primeros partidos de la Copa del Mundo se disputen en Sudamérica, tanto en Argentina como en Uruguay y Paraguay. El resto de los encuentros del Mundial tendrán lugar en Europa, más precisamente en los países que integran la otra candidatura: España, Portugal y Marruecos.