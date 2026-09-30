El sistema de medición oficial del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos constató que “ocho de cada 10 docentes desempeñaron sus tareas habituales, asegurando el normal desarrollo de las trayectorias escolares en todo el territorio provincial”.

Desde el Gobierno informaron que el monitoreo digital, que procesa datos de los establecimientos ubicados en los 17 departamentos, arrojó “estabilidad en la dinámica escolar, repitiendo el porcentaje de presencialidad en torno a la última medida de fuerza desarrollada por los gremios docentes en el mes de agosto”.

La decisión de la gran mayoría del personal educativo de presentarse a trabajar “pone de manifiesto la voluntad colectiva de proteger el calendario escolar frente a las medidas de fuerza sindicales”, indicaron oficialmente.

Desde la conducción del CGE se extendió un reconocimiento especial a las y los directivos y docentes que garantizaron la apertura de las escuelas, asumiendo la responsabilidad pedagógica que demanda el alumnado, expresaron.

Las autoridades gubernamentales resaltaron “la postura de madres, padres y tutores, quienes sostuvieron la rutina escolar enviando a las y los estudiantes a las aulas, reafirmando el valor social de la presencialidad y el resguardo de la educación pública”.