Juan Ruiz Orrico, exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos y miembro del PRO en Concepción del Uruguay, conducía con 1,2 gramos de alcohol en sangre la madrugada del 20 de junio por la Ruta 39, cerca de Caseros, cuando chocó de frente contra un vehículo en el que viajaban cuatro trabajadores, quienes murieron en el acto. El dato lo confirmó una pericia de laboratorio, según confirmó el abogado querellante Mario Arcusín al programa Puro Cuento (Radio Plaza), publicó Plaza Web, y adelantó que pedirá se le aplique al exfuncionario el delito de homicidio con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión efectiva.

Los trabajadores fallecidos fueron Leandro Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, todos de Basavilbaso.

El querellante dijo también que el velocímetro del vehículo en el que circulaba Orrico se detuvo en 160 kilómetros y que se envió la computadora del auto oficial a la empresa Volkswagen para que determine de manera fehaciente a qué velocidad iba en el momento del choque fatal.

Arcusín explicó que con estos datos -el alcohol en sangre y la velocidad en la circulaba- pedirá a la Fiscalía que agrave la imputación. "Con esos datos tendremos dos opciones: la Fiscalía plantea aplicar el artículo 84, que la pena máxima es de seis años de prisión efectiva. Yo apunto a la aplicación del artículo 80, que es el que se aplicó en Paraná con el caso de Silvio Díaz. Allí se aplicó el homicidio con dolo eventual y una pena de 8 a 25 años de prisión. Le dieron ocho años y medio", sostuvo.

El letrado citó el caso ocurrido el 6 de junio de 2014, cuando Díaz atropelló al pequeño de seis años Juan Manuel Martínez Zurbano frente a la escuela Centenario y le provocó la muerte. En el juicio se determinó que había consumido alcohol y drogas.

En esa línea, refirió que "el artículo 80 bis del Código Penal dice, respecto de la velocidad, que más de 30 kilómetros de lo permitido, es exceso; y que es una agravante contener más de un gramo de alcohol en sangre".

En cuanto al alcohol en sangre, mencionó que Orrico podría haber tenido más en su organismo ya que la extracción se realizó a las 8 de la mañana. Es decir, tres horas después del choque fatal.

"Desde la clínica me dicen que en esas dos horas hay una metabolización grande y posible pérdida de alcohol en sangre. Tengo distintas versiones. Algunos especialistas llevan la cifra (de alcohol) a más del doble. No obstante, con más de un gramo me alcanza (para el caso penal), pero el impacto de tres gramos sería más fuerte", puntualizó.

En cuanto a la velocidad en la que circulaba Orrico al momento del choque, dijo que "se mandó la computadora del vehículo a Volkswagen para saber a qué velocidad venía a la hora determinada. Ese dato será indiscutible".



Fuente: Análisis Digital