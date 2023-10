Luego de lo que fue el primer encuentro entre los candidatos presidenciales en Santiago del Estero, este domingo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires albergará el segundo debate presidencial de cara a las elecciones 2023 generales del próximo 22 de octubre.

¿Cuándo y a qué hora es el segundo debate presidencial 2023?

El evento se desarrollará este domingo 8 de octubre, a partir de las 21.

En dicha sede de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta al 2200, ciudad de Buenos Aires, también se llevará a cabo el debate de una eventual segunda vuelta, que tiene fecha para el 12 de noviembre.

¿Quiénes son los candidatos que participarán del debate?

En el segundo cruce de aspirantes a Jefe de Estado, los protagonistas serán los mismos que participaron el pasado domingo. Ellos son:

Javier Milei (La Libertad Avanza)

Sergio Massa (Unión por la Patria)

Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)

Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País)

Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad)

Cómo ver el segundo debate presidencial en vivo

Tal como informa la CNE, el segundo debate presidencial será trasmitido en directo por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A.S.E.), y sus señales serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitirlo.

En tanto, la transmisión vía streaming estará disponible en el canal de YouTube de la Cámara Nacional Electoral, y el debate contará con lenguaje de señas. Asimismo, una hora antes del encuentro, desde el sitio oficial transmitirán en vivo la previa. Lo podrás ver por AHORA.

¿Cuáles serán los temas del segundo debate presidencial 2023?

En el segundo debate, los aspirantes a cargos públicos abordarán temas como “Seguridad”, “Trabajo y producción” y “Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente”. Este último tópico fue incluido por pedido de la gente y se votó a través de la plataforma en línea en la Cámara Nacional Electoral (CNE), entre el 14 y el 16 de septiembre.

¿Cómo es la estructura del segundo debate presidencial?

La estructura de este debate será similar que la del anterior. El orden de apertura de cada bloque irá rotando, de modo que todos los candidatos puedan exponer primero en alguna de las secciones.

Presentación . Los candidatos tienen 1 minuto para la apertura. Será iniciada por Javier Milei. En esta sección durará en total 12 minutos.

. Los candidatos tienen 1 minuto para la apertura. Será iniciada por Javier Milei. En esta sección durará en total 12 minutos. Primer eje temático . En este segundo debate presidencial será “Seguridad”. La primera en intervenir será Patricia Bullrich y durará en total 21 minutos.

. En este segundo debate presidencial será “Seguridad”. La primera en intervenir será Patricia Bullrich y durará en total 21 minutos. Segundo bloque temático . Será “Producción y Trabajo”. El primero en tener la palabra será Juan Schiaretti, y este bloque durará 22 minutos y 15 segundos aproximadamente.

. Será “Producción y Trabajo”. El primero en tener la palabra será Juan Schiaretti, y este bloque durará 22 minutos y 15 segundos aproximadamente. Tercer bloque temático . Será “Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente”. El primero en intervenir será Sergio Massa, y durará 21 minutos y 15 segundos.

. Será “Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente”. El primero en intervenir será Sergio Massa, y durará 21 minutos y 15 segundos. Preguntas cruzadas . En esta sección todos los candidatos harán preguntas y responderán las de sus oponentes. Durará 25 minutos y 10 segundos y comenzará con la pregunta de Patricia Bullrich a Javier Milei.

. En esta sección todos los candidatos harán preguntas y responderán las de sus oponentes. Durará 25 minutos y 10 segundos y comenzará con la pregunta de Patricia Bullrich a Javier Milei. Cierre. Los candidatos tendrán un minuto en este bloque, que comenzará con la intervención de Myriam Bregman.

A su vez, es importante destacar que cada participante poseerá hasta cinco oportunidades de derecho a réplica, de 45 segundos cada una. Las mismas se pueden pedir por un botón verde que está en el estrado y los moderadores darán lugar por orden de llegada.

¿Cuál es la ubicación de los candidatos?

Para este segundo encuentro de los postulantes a presidentes se modificará la ubicación de los mismos, de acuerdo al debate que se desarrolló en Santiago del Estero. En esta oportunidad, el orden será: Juan Schiaretti, Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Sergio Massa.

Argentina presidential candidates Myriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, and Javier Milei attend the presidential debate ahead of the October 22 general elections, at the National University of Santiago del Estero, in Santiago del Estero, Argentina October 1, 2023. Tomas Cuesta/Pool via REUTERS

¿Qué pueden tener los candidatos en sus atriles?

En cada atril, los candidatos dispondrán de hojas en blanco y una lapicera provistos por la organización, y una rutina del programa. No podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate y podrán llevar un máximo de cinco hojas manuscritas o impresas de uso interno con tamaño de letra hasta 14, que serán controladas en cada ingreso al escenario por la producción.

Tampoco podrán tener ningún material, objetos, documentos, libros, diarios revistas, láminas, diarios ni ningún otro elemento físico podrá ser expuesto en cámara durante del debate.

De incumplir con alguna de las reglas, la sanción será la pérdida de los derechos a réplica.

¿Qué es el derecho a réplica y cómo se usa?

De acuerdo al reglamento difundido por la Cámara Nacional Electoral, el derecho a réplica es la oportunidad que tienen los candidatos de responderle a otro sobre determinado tema, al sentirse interpelados.

Durante el segundo debate presidencial, los candidatos tienen 2 minutos para exponer sus propuestas e ideas sobre cada uno de los ejes temáticos predefinidos. Pero, según el reglamento, “si un candidato a candidata se siente aludido por algo que se dijo en la exposición de los 3 ejes temáticos, contará con hasta 5 oportunidades para pedir el derecho a réplica. La duración es de 45 segundos”.

Los participantes del debate pueden solicitar el derecho a réplica mientras que uno de los candidatos se encuentra tomando la palabra. Puede hacerlo por medio de la activación de un botón con luz que solo observa el candidato solicitante y que informa la solicitud al control y a los designados por los candidatos.

A continuación, según el reglamento, los moderadores le darán el tiempo a los solicitantes, respetando el orden de las solicitudes. Solo una vez concluida la exposición sobre el tema se dará lugar al derecho a réplica de los candidatos y una vez concluido este espacio, se retomará la exposición temática del siguiente candidato, de acuerdo al orden establecido previamente por sorteo.

¿Cómo será el bloque de preguntas cruzadas?

Este bloque de preguntas cruzadas del debate brinda a los candidatos la oportunidad de intercambiar consultas entre ellos.

Cada candidato podrá hacer una pregunta a cada uno de los participantes sobre aspectos particulares de los temas del debate. Las preguntas son individuales, por lo tanto las mismas serán distintas y específicas.

Los postulantes tendrán 15 segundos para formular la pregunta y 45 segundos para responder. Todos preguntan y todos responden, sin excepciones. En este bloque no estará permitido el derecho a réplica.

¿Quiénes son los periodistas que moderan el segundo debate?

Tras el sorteo que realizó la Cámara Nacional Electoral sobre los periodistas que moderarán los debates, el panel de este segundo encuentro estará compuesto por los periodistas Mariana Verón (El Nueve), Marcelo Bonelli (Canal 13), Sergio Roulier (El Tres TV de Rosario) y Soledad Larghi (América), quienes guiarán las discusiones durante el segundo encuentro.

Mariana Verón abordó temas políticos durante 15 años en el diario La Nación. Estuvo acreditada en la Casa Rosada hasta 2016, donde cubrió los gobiernos de Néstor Kirchner, los dos mandatos de Cristina, y los primeros meses de Mauricio Macri. Estuvo 7 años entre dos estudios de radio (Metro y Continental) y hoy integra el plantel del Noticiero de Canal 9.

Marcelo Bonelli es un reconocido periodista especializado en política y economía. Inició su carrera en 1985 en Canal 13 y desde el 2005 es conductor del noticiero matutino “Arriba argentinos”. También escribe en el diario Clarín y es conductor de “A dos voces” (A2V), programa político emitido por la señal de cable TN, desde el inicio de sus transmisiones en junio de 1993, ciclo que también supo compartir con Luis Majul (1993-1995) y Gustavo Sylvestre (1996-2011). Desde 2011, su compañero en el programa es Edgardo Alfano.

En radio, conduce desde 1987 el programa “Sábado tempranísimo” por Radio Mitre. Fue colaborador en los programas “Magdalena tempranísimo”. Fue galardonado con premios nacionales e internacionales en diversas oportunidades: en 1997 recibió el Premio Konex. En 1998 con el Premio “Ondas”, otorgado por la Cadena Ser de España a la investigación realizada en el programa “A dos voces” sobre los niños desaparecidos en la Argentina.

Sergio Roulier inició su carrera periodística en LT 20 Radio Junín. Actualmente se desempeña como conductor en Canal 3, Radio 2 y Rosario3. También es docente en UNR e ISET 18, cuenta con un máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, y dicta cursos de Media Training.

Soledad Larghi formó parte de la vieja Radio Splendid, de FM Milenium y de La Red. Lleva más de 15 años en el Grupo América: primero se desempeñó como productora y, poco tiempo después, como cronista de informes y coberturas especiales hasta llegar a la conducción.

La elección de la Facultad de Derecho de la UBA como sede

Las sedes de los debates presidenciales fueron definidas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y por el Consejo Asesor, que se encargó de asesorar al tribunal en las áreas temáticas, criterios de moderación y dinámica de los debates, que asimismo, se pusieron a disposición de los partidos para que luego acuerden el reglamento en la audiencia pública y se realicen los sorteos correspondientes.

Este grupo está formado por representantes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil “comprometidas con la promoción de los valores democráticos”, como la politóloga Belén Amadeo, el ex juez León Carlos Arslanian, el sociólogo Atilio Borón, el politólogo Marcelo Cavarozzi y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.

La Facultad de Derecho está ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 2263, y es una de las 13 facultades que componen la UBA. Allí se dictan las carreras de Abogacía, Traductorado Público, Calígrafo Público y Profesorado Superior de Ciencias Jurídicas, como así también diversos cursos de posgrado.

De acuerdo a un comunicado oficial de la institución, la Facultad de Derecho no solo será sede del segundo debate presidencial 2023, sino que, en caso de haber una segunda vuelta o balotaje, también del tercero. “El pasado 4 de septiembre, en el Salón de Consejo, Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto R. Dalla Via, presidente de la Cámara Electoral y el decano Leandro Vergara firmaron el convenio de colaboración que establece a la Facultad como sede del segundo Debate Presidencial 2023″, dice el comunicado.

¿Para qué sirven los debates presidenciales?

Según explica el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), “los debates presidenciales constituyen un marco democrático para proveer información a los electores y mostrar las diferencias políticas entre los candidatos. En muchos países se convirtieron en un rito de la democracia”.

Estos encuentros previos a los comicios son importantes debido a que, según el CIPPEC, “los candidatos muestran características generales de su personalidad y su estilo de liderazgo, no solo en sus intervenciones, sino también en las interacciones que mantienen con sus pares, y sostienen posicionamientos en materia de políticas públicas particulares”.

¿Cuáles son las sanciones para los candidatos que no participen en el debate presidencial?

La Ley 27.337 establece que los aspirantes a la presidencia tienen la obligación de presentarse en los debates presidenciales antes de los comicios. Quienes se ausenten no recibirán los espacios de publicidad para su campaña electoral tanto en televisión como en radio, y los mismos se redistribuirán equitativamente entre los candidatos y agrupaciones políticas que sí hayan participado del debate.

Su ausencia también quedará expuesta el día en el que se desarrollará el debate, cuando el lugar físico que debía ocupar el candidato que se negó a participar en el intercambio de propuestas con sus competidores quede vacío para demostrar su falta.

¿En qué caso habrá un tercer debate presidencial?

En caso de haber balotaje tras las elecciones generales del 22 de octubre, el reglamento establece que se deberá realizar un tercer debate el 12 de noviembre, a desarrollarse también en la Facultad de Derecho de la UBA.

Habrá balotaje o segunda vuelta en caso de que en las elecciones generales ningún candidato alcance el 45% de los votos, o el 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. En ese caso, el balotaje será el 19 de noviembre, y habrá un tercer debate presidencial, el 12.