Los docentes de Entre Ríos cumplen este miércoles 25 de noviembre la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por AGMER, con adhesión de AMET. La medida continúa tras una primera jornada marcada por balances contrapuestos del sindicato y del Gobierno provincial sobre su alcance.

AGMER aseguró que la adhesión del martes superó el 70% en toda la provincia. En cambio, el Consejo General de Educación (CGE) comunicó que más del 80% de los docentes concurrió a trabajar en los establecimientos educativos de los 17 departamentos.

El organismo provincial indicó que su relevamiento se realizó mediante un sistema de monitoreo digital. Sobre esa base, sostuvo que ocho de cada diez educadores cumplieron sus tareas habituales y destacó la continuidad del dictado de clases.

El gremio, por su parte, presentó el nivel de acompañamiento como respaldo a la protesta contra la decisión del Ejecutivo de otorgar por decreto la oferta salarial rechazada por los sindicatos. Las cifras difundidas por ambas partes corresponden al martes y no constituyen un balance de la jornada de este miércoles.

El conflicto se profundizó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial y el cierre de la paritaria. AGMER reclama una recomposición de los haberes y cuestiona que el Gobierno disponga aumentos por decreto sin alcanzar un acuerdo con los representantes docentes.

En paralelo al primer día de huelga, el sindicato llevó el martes su Escuela Itinerante Entrerriana a San Salvador. La actividad se instaló en la semipeatonal y convocó a trabajadores de la educación y a la comunidad a debatir sobre la situación de la escuela pública.

Fuente: AHORA