Concepción del Uruguay comenzó a reforzar su preparación ante un escenario de posibles crecidas del río Uruguay durante los próximos meses. Leonardo Cergneux, responsable de Obras Sanitarias, contó que el Municipio ya mantuvo varias reuniones con las fuerzas de seguridad y distintas áreas para coordinar un operativo frente a las condiciones climáticas que podrían presentarse durante la primavera y el verano.

La planificación comenzó hace aproximadamente un mes y medio o dos meses, cuando el intendente José Lauritto convocó a las instituciones vinculadas con la prevención y la respuesta ante emergencias. Desde entonces, según explicó Cergneux, se realizaron tres o cuatro encuentros para organizar las tareas necesarias ante una eventual crecida.

El funcionario vinculó este escenario con los pronósticos que anticipan un período de lluvias importantes durante octubre y noviembre. A esto se suma la información proporcionada por Salto Grande y los organismos vinculados con la hidrología, que ya anticipan un panorama complicado para la temporada de verano.

“Seguramente no vamos a tener playa este verano”, señaló Cergneux, al referirse a las previsiones sobre el comportamiento del río. El objetivo, explicó, no pasa solamente por afrontar una eventual crecida, sino por reducir al máximo el impacto sobre la ciudad y acelerar el drenaje del agua en caso de inundaciones.

En ese sentido, uno de los trabajos preventivos ya realizados fue la revisión y limpieza de las defensas norte y sur. La intención es que, si el río alcanza una cota elevada y el agua ingresa a determinados sectores urbanos, las condiciones de las defensas y los sistemas de evacuación permitan actuar rápidamente.