Durante la tarde del sábado, entre las 18 y las 21, personal de la División Drogas Peligrosas de Gualeguaychú, con apoyo de grupos especiales de distintas departamentales, llevó adelante seis allanamientos simultáneos en el barrio Yapeyú, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición N°1, y arrojaron resultados positivos en cinco de los domicilios inspeccionados.

En total, se secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas.

En el primer procedimiento, la Policía incautó 8 gramos de cocaína, 2,9 gramos de marihuana y $320.070 en efectivo, con la detención de una mujer de 31 años y un hombre de 29.

El segundo allanamiento, realizado por personal de la Departamental Islas del Ibicuy, permitió el secuestro de 24 cebollines de cocaína (11 g), 57,8 g de marihuana, $51.020 y una balanza, resultando detenido un hombre de 45 años.

En el tercero, a cargo de la Departamental Colón, se incautaron 328 g de marihuana, dinero y celulares, y fue arrestado un hombre de 53 años.

En el cuarto operativo, llevado adelante por la Departamental Gualeguay, se secuestraron 7,9 g de cocaína, balanzas y utensilios para el fraccionamiento, con la aprehensión de un joven de 24 años.

El quinto allanamiento, a cargo de personal de Rosario del Tala, no registró resultados relevantes, mientras que, en el sexto, realizado por la Departamental Victoria, fueron identificadas tres personas (una mayor y dos menores).