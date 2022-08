Seis hermanos sufrieron todo tipo de abusos sexuales, esclavitud, castigos y hambre de parte de su padre y de los dueños del campo en donde trabajaba el hombre. El escenario del horror fue el departamento Sarmiento, en Santiago del Estero. Hasta el momento hay 3 detenidos y 3 prófugos, y durante el fin de semana se activó la búsqueda de los responsables que aún no están presos, en una causa que tiene varios años.

El caso se conoció en 2018, cuando un tío de los niños alertó que sufrían abusos y que estaban desnutridos. Pero se reactivó los últimos días tras varios giros judiciales y pedidos de sobreseimiento de parte de los imputados.

La causa está a cargo de la jueza Sara Haron, quien por pedido de la fiscal Jesica Lucas, ordenó la detención de seis personas. Por ahora están en la cárcel el padre de los niños y los dueños del campo. Quienes siguen prófugos son los tres hijos de la pareja.

Los acusados y las víctimas

Los acusados son Ramón Chávez, padre de los niños, Carlos Leguizamón, alias “Bochi”, y Claudia Gómez, su pareja, propietarios del lugar. También sus hijos, Mariano Leguizamón, Enrique Leguizamón y Miguel Angel Leguizamón.

La denuncia se hizo cuando las víctimas eran una adolescente de 15 años, con un cuadro de salud complicado; un varón de 13, otra niña de 12, un varón de 10 y la más pequeña de no más de 8. Dos de ellos tienen diferentes discapacidades. Clarín tuvo acceso al requerimiento fiscal y al pedido de detención de las seis personas.

La denuncia

En julio de 2019, el Ministerio Público Fiscal recibió un informe de la directora general de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero.

“El 17 de diciembre del año 2018 el señor Virgilio Sequeira, tío y vecino de los niños, expone que los padres de los mismos se encuentran viviendo en la localidad de Santa Ana en un campo perteneciente a la familia Leguizamón, quienes serían parientes de estos, expresando que a los niños no se les da de comer y que reciben maltrato físico, que a F., quien presenta discapacidad, no se le realizan los controles médicos. Refiere que los niños serían víctimas de abuso sexual por parte de los miembros de la familia explotadora. Que el grupo de hermanos no posee buenas condiciones de vida, que los niños no van a la escuela, que la comunidad conoce la situación pero nadie hace nada”, dice el texto del informe.

Intervención

La denuncia fue confirmada por un equipo de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero, que llegó al lugar donde estaban los niños y los encontraron en estado de abandono, sin comida y sin agua. Para ese momento, la madre de los menores había sufrido un ACV que luego le provocó la muerte, publicó Clarín.

En enero de 2019 los niños fueron trasladados a distintos hogares. Luego quedaron bajo el cuidado de su hermana mayor, que en ese momento tenía 24 años, y fue quien siguió con la denuncia en la Justicia.

La causa

En la declaración, una de las hermanas, que tuvo dos hijos producto de las violaciones a las que fue sometida, confirmó lo que sucedía en ese campo del interior santiagueño.

En la causa consta que sus hermanos también fueron abusados, según surge de las declaraciones que hicieron en cámara Gessell.

Este fin de semana, la Justicia ordenó diversos allanamientos en busca de los 3 prófugos. Los operativos se hicieron en varias viviendas y campos en el departamento de Sarmiento y el paraje Santa Ana, a unos 100 kilómetros al sur la capital de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional 34.