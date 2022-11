Un grupo de al menos seis patovicas le dio una golpiza a un joven a la salida de un boliche de Pilar. Se hicieron virales las imágenes del ataque que filmó un testigo.

Todo ocurrió el domingo por la madrugada en la puerta del local bailable Sunset. Según se pudo ver en el video cómo un grupo de guardias de seguridad de boliche atacaron con golpes y patadas a un joven llamado Braian. Se ve que se encontraba tirado en el suelo y le seguían pegando.

“Estábamos adentro del baile. Una chica vino a coquetearme, porque estaba con dos chicos. La chica me coqueteó y me quiso pedir una jarra mía que me salió cinco mil pesos. La chica me coqueteó, me doy vuelta y la jarra no la tenía más atrás mío”, relató Braian aTN.

“Yo voy y les digo a los pibes que el trago era mío, y la chica que no, que nada que ver, y ella se me empezó a parar de manos, me empezó a empujar de todo. Y los patovicas agarraron y me sacaron a mí”, dijo.

Según el relato del joven en ese momento en el que los guardias de seguridad lo intentaban sacar del boliche, sufrió el robo de una cadena y un reloj. Por ese motivo quería volver a ingresar al local bailable para recuperarlas.

“En ese transcurso que me van sacando, yo voy forcejeando explicándoles que el que estaba haciendo ‘bondi’ no era yo, sino eran ellos, y en ese transcurso me arrancan la cadena mía y un reloj. Me sacan afuera y yo empecé a hacer problemas por mis cosas. No me la querían dar, no abrían la puerta, me puteaban, me escupían. Todo lo que pasó después fue por eso”, relató.

"Los llamé que salgan, que quería mis cosas, me salieron entre los 20 patovicas y me dieron como me dieron”, denunció.

Quedó tendido en el suelo semi inconsciente y que no podía levantarse por sus propios medios. Cuando pudo le mandó un mensaje a su primo, que lo pasó a buscar con un auto y lo llevó a su casa.

“Tengo un dolor en la columna que me está matando. Los brazos todos lastimados, chichones en la cabeza, tengo un dedo fracturado. Tendría que ir a ver al médico. Estoy desde hace dos días en mi casa tomando antibióticos para el dolor”, sostuvo.

Braian dijo que en ningún momento realizó una denuncia policial contra los patovicas que lo atacaron. Tampoco acudió a un hospital para constatar las heridas por la golpiza.

Desde el Municipio de Pilar observaron las imágenes y tomaron intervención, pese a que la víctima no realizó denuncia.

El Cuerpo Único de Inspectores del Municipio resolvió el lunes por la tarde clausurar el boliche. Ahora, el caso pasó a manos del Juzgado de Faltas de la ciudad, que tendrá que resolver las posibles sanciones para con los dueños del lugar y con los protagonistas de la paliza.

Según los vecinos de la zona no es la primera vez que sucede un hecho de violencia.