María José Echenique, directora del Hospital San José de Diamante, confirmó que el fin de semana “hubo un desborde en salud mental”, debido a la llegada de al menos una decena de personas afectadas por consumos de estupefacientes, de los cuales seis debieron ser internados.

“No es un hecho aislado. Venimos con una problemática en el pueblo. El fin de semana se requirió la internación de seis personas más la contención en guardia que no necesitaron derivación“, puntualizó la profesional, en diálogo con Diamante FM.

Echenique confirmó que la mayoría de los internados fue por consumos problemáticos, que requirieron de una urgente contención farmacológica, a excepción de un caso de intento emocional autolítico. Luego, indicó que este lunes se hicieron las derivaciones con especializaciones en salud mental.

Trascendidos entre vecinos advierten por posibles sustancias adulteradas que estarían siendo comercializadas en la ciudad. Consultada sobre esto, aclaró que no cuentan con los medios para evaluar la calidad de los estupefacientes. “En el hospital no tenemos para hacer análisis toxicológico“, explicó, y aclaró que existen otras instituciones que sí lo evalúan.

Gravedad de los hechos

La directora del Hospital lamentó que, dentro del cuadro complejo que vivieron el fin de semana, se registraron episodios de agresividad. “Se registraron episodios de violencia, de agresividad y golpearon a policías“, describió, y advirtió: “Nos vimos desbordados”.

Echenique indicó que los hospitalizados “son personas que ya tiene problemáticas de consumo” y que en otras ocasiones fueron atendidos pero “vuelven a consumir y vuelven a la guardia del hospital”, indicó en declaraciones radiales.

La funcionaria fue más allá y avaló la idea de declarar la emergencia en salud mental. “Es una emergencia. Nos supera la realidad“, sostuvo. En esa línea, planteó la necesidad de fortalecer la red de articulación entre instituciones para atender casos de consumos problemáticos que se repiten y agravan con el tiempo.