La Selección Argentina presentó la lista para los amistosos a disputarse en la ventana de amistosos FIFA en este mes en los Estados Unidos ante Honduras y Jamaica. Hubo varias sorpresas, como las inclusiones de Enzo Fernández y Thiago Almada, como también por las ausencias de varios jugadores que ya han formado parte de La Scaloneta.

Lucas Alario: el ex-jugador de River fue una fija dentro de las primeras convocatorias de Lionel Scaloni, perdiéndose la Copa América 2021 por lesión cuando formaba parte de la lista, pero fue perdiendo consideración y hoy sus chances de viajar al Mundial parecen lejanas.

El actual jugador del Eintracht Frankfurt cuenta con nueve partidos en la Selección Argentina con tres goles. Entre ellos, se destaca su partido ante la Selección de Alemania en Dortmund en el 2019 dónde marcó un gol y repartió su única asistencia con el combinado nacional para igualar 2-2 ante el elenco teutón.

Hoy en día, Lautaro Martínez es -sin lugar a dudas- en la cabeza de Lionel Scaloni el delantero titular con Julián Álvarez ganándose el puesto como su reemplazante tras su gol ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y su gran presente en el Manchester City. Además, cuando no contó con Lautaro fue Joaquín Correa quien tomó su lugar en el once titular (contra Paraguay, por las Eliminatorias en un empate 0-0 en el estadio Defensores del Chaco) y Ángel Correa también aparece antes que Alario en esa terna habiendo jugado de "falso 9" en reiterada ocasiones.

Lucas Ocampos: el caso del flamante jugador del Ajax (a préstamo desde el Sevilla) es particular. En el principio del ciclo alternaba el rol de primer suplente como de jugador que podía meterse dentro del once titular de ser necesario. Luego de quedar afuera de la lista de convocados de la Copa América no logró contar con la misma cantidad de oportunidades que venía llevando anteriormente.

El ex-jugador de River desde aquella ausencia fue cayendo en la consideración. Siendo convocado por última vez en la última doble fecha de eliminatorias, dónde sumó doce minutos en la igualdad en un uno ante Ecuador. En total, Ocampos cuenta diez partidos en la Selección Argentina con dos goles y una asistencia a su nombre.

Scaloni le utilizó como extremo izquierdo aunque es sabido que puede manejar los dos perfiles. En su posición primaria, Ángel Di María es el titular de manera indiscutida y Nicolás González (la gran navaja suiza del entrenador) siendo su reemplazo natural con Alejandro "Papu" Gómez como una alternativa potable también.

Del otro lado del terreno de juego, Lionel Messi es una fija y su reemplazante parece estar entre Ángel Correa y Paulo Dybala; por lo que son pocos los lugares en dónde pueda encajar Ocampos.

Marcos Senesi: el nuevo defensor del Bournemouth cerró su gran paso por el Feyenoord neerlandés ganándose la convocatoria no solamente a la Selección Argentina sino también a la Selección de Italia, decantándose por la Albiceleste.

El ex-jugador de San Lorenzo fue convocado justamente para la ventana de junio en la que Argentina venció a Italia para ganar la Finalissima en Wembley y tuvo sus primeros minutos en la Selección pocos días más tarde en el amistoso ante Estonia.

Senesi pelea por un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores pero cuenta con una gran competencia en su puesto luego de la consolidación de Lisandro Martínez y que hay pocas chances de que Nicolás Otamendi pierda su lugar en el once titular como segundo marcador central. Además, dentro de esta nueva lista hay otros cuatro defensores más convocados: Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Facundo Medina y Nehuén Pérez, dejando a entrever que su convocatorio en las última fecha FIFA era para asegurárselo de cara al futuro y que empiece a conocer al grupo.

Emiliano Buendía: el delantero fue una de las más grandes sorpresas en las convocatorias del ciclo Scaloni ya que no estaba en el radar del ojo público. Primero en Norwich y desde el año pasado en Aston Villa junto al Dibu Martínez, Buendía ha tenido muy buenas actuaciones aunque alternando entre el equipo titular y el suplente.

Desde su primer convocatoria en 2021, nunca pudo colarse dentro del once titular y es más recordado por ser uno de los cuatro jugadores de la Premier League en viajar a Brasil desde el Reino Unido, lo que terminó desencadenando en el escandaloso partido suspendido en San Pablo. Solo jugó diez minutos en la Selección Argentina, en la victoria ante Colombia por las eliminatorias en el pasado mes de febrero.

En aquel encuentro disputado en Córdoba, ingresó en lugar de Giovani Lo Celso pero terminó jugando más adelantado, como un extremo por la banda izquierda.

Su situación es similar (o peor) a la de Ocampos, ya que el propio ex-River se encuentra por delante de él y aun así parece más afuera que adentro de la lista de 26 jugadores final. Di María es el titular en el puesto y dentro de sus alternativas se encuentra Nico González y el Papu Gómez, motivo por el cuál Buendía corre de atrás en esta carrera a Qatar.

Nicolás Domínguez: el mediocampista del Bologna es uno de los principales proyectos de Lionel Scaloni pensando en el futuro inmediato de la Selección pero fue víctima del ascenso de otros grandes jugadores en su puesto que opacan sus once partidos, su gol ante Ecuador en un amistoso en 2019 y el haber sido parte del equipo campeón de la Copa América 2021, ingresando en los encuentros ante Paraguay y Bolivia.

La gran sorpresa de esta convocatoria es justamente Enzo Fernández, que en la cabeza de Scaloni ocupa el mismo lugar que Domínguez en el terreno de juego. Por encima de Fernández se encuentran Alexis Mac Allister (de un gran presente en Brighton) y Exequiel Palacios (de gran temporada en Bayer Leverkusen y que era titular para Scaloni inicialmente).

Todos estos nombres serían alternativas al titular indiscutido en el puesto: Rodrigo de Paul, quién se convirtió gracias a su gran entrega en una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha.