Seleccionaron 60 proyectos entrerrianos para la 10ª Feria del Centro en Rosario: quiénes representarán a Gualeguaychú
La Feria se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones de la Terminal Fluvial de Rosario, y reunirá propuestas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba vinculadas al diseño, la producción cultural y editorial.
La delegación entrerriana, seleccionada por convocatoria abierta entre más de 160 proyectos inscriptos, refleja una participación territorial amplia y federal, y forma parte de una política integral de fortalecimiento, profesionalización y circulación de las industrias culturales y creativas de la provincia.
Por Gualeguaychú participarán: Natas Editora y Paz Ayuso en Arte Impreso; y Editorial Palo Santo y Oyé Ndén en Sello Editorial.
Los proyectos seleccionados:
Diseño de indumentaria
Burka - Concepción del Uruguay
Canela - Villaguay
Fugitiva - Paraná
Geozana - Paraná
Hecho Hilacha Ropa Rebelde - Paraná
Jarupkin - Paraná
La Marita - Concepción del Uruguay
Las Doras - Paraná
LUCCA - Gualeguay
Manos Charrúas - Domínguez
MAZU Diseño Sustentable - Paraná
Mutu Prints - San Jaime de la Frontera / Paraná
Origen Nativo - Paraná
RØMU - Aldea Valle María
Accesorios y complementos
Abril Feroldi - Gualeguay
Amuletos Joyería en Papel - Paraná
Amyria - Colón
Asiain Objetos - Paraná
Bere Canet - Victoria
Charco - Paraná
EP Eleonora Pagotto - Paraná
Gurisa - Paraná
Ivana Ladner - Upcycling - Paraná
Jacinta - Diamante
Jorgelina Parkinson - Paraná
La Rosa Blanca - Aranguren
Qué Linda Manito - Paraná
Rame Studio - Paraná
Sara Decoración - Concepción del Uruguay
Vanyara - La Paz
Objetos utilitarios o decorativos
Ales Home Decor - Paraná
Amuleto Cerámica - Paraná
Dioí Cerámica - Paraná
Diseño Cartonero - Paraná
Etoa - Colón
Gran Jardín - Paraná
Hiru Cerámica - Gualeguay
Incandescentes - Paraná
Posdata - Paraná
Sanarte Arte Cuero - Paraná
Serra Artesanías en Madera - Gualeguay
Shiva Velas - Paraná
Sole Waterloo - Paraná
Velzi Glass - Concordia
Vitrofusión Ru - Paraná
VZZ - Arte en Iluminación - Cerrito
Arte impreso
Anacleta - Paraná
LUBA / Lucía Badaracco - Paraná
NATAS Editora - Gualeguaychú
Paz Ayuso - Gualeguaychú
Pez Diablo Taller - Paraná
Popi Crea - Paraná
Sellos editoriales
Azogue Libros - Paraná
Drakkar Juegos de Mesa - Paraná
Ediciones Swappa - Oro Verde
Editorial Palo Santo - Gualeguaychú
Editorial Vanadis - Paraná
El Equipo Azul - Paraná
La Ventana Ediciones - Paraná
Oyé Ndén - Gualeguaychú
Una política para las industrias culturales y creativas
La participación entrerriana no se limita a los tres días de exposición en Rosario. Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, se desarrolla Entre Ríos Creativa - Camino a la Feria del Centro, una estrategia de acompañamiento que busca fortalecer las capacidades de los proyectos antes, durante y después de su participación.
La propuesta parte de entender a las industrias culturales y creativas como un sector productivo capaz de generar trabajo, valor agregado, innovación, identidad y desarrollo territorial. En ese sentido, Camino a la Feria del Centro incorpora instancias de capacitación, mentorías y herramientas para la profesionalización, con el objetivo de que la participación en Rosario sea parte de un proceso más amplio de crecimiento.