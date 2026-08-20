La Feria se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones de la Terminal Fluvial de Rosario, y reunirá propuestas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba vinculadas al diseño, la producción cultural y editorial.

La delegación entrerriana, seleccionada por convocatoria abierta entre más de 160 proyectos inscriptos, refleja una participación territorial amplia y federal, y forma parte de una política integral de fortalecimiento, profesionalización y circulación de las industrias culturales y creativas de la provincia.

Por Gualeguaychú participarán: Natas Editora y Paz Ayuso en Arte Impreso; y Editorial Palo Santo y Oyé Ndén en Sello Editorial.

Los proyectos seleccionados:

Diseño de indumentaria

Burka - Concepción del Uruguay

Canela - Villaguay

Fugitiva - Paraná

Geozana - Paraná

Hecho Hilacha Ropa Rebelde - Paraná

Jarupkin - Paraná

La Marita - Concepción del Uruguay

Las Doras - Paraná

LUCCA - Gualeguay

Manos Charrúas - Domínguez

MAZU Diseño Sustentable - Paraná

Mutu Prints - San Jaime de la Frontera / Paraná

Origen Nativo - Paraná

RØMU - Aldea Valle María

Accesorios y complementos

Abril Feroldi - Gualeguay

Amuletos Joyería en Papel - Paraná

Amyria - Colón

Asiain Objetos - Paraná

Bere Canet - Victoria

Charco - Paraná

EP Eleonora Pagotto - Paraná

Gurisa - Paraná

Ivana Ladner - Upcycling - Paraná

Jacinta - Diamante

Jorgelina Parkinson - Paraná

La Rosa Blanca - Aranguren

Qué Linda Manito - Paraná

Rame Studio - Paraná

Sara Decoración - Concepción del Uruguay

Vanyara - La Paz

Objetos utilitarios o decorativos

Ales Home Decor - Paraná

Amuleto Cerámica - Paraná

Dioí Cerámica - Paraná

Diseño Cartonero - Paraná

Etoa - Colón

Gran Jardín - Paraná

Hiru Cerámica - Gualeguay

Incandescentes - Paraná

Posdata - Paraná

Sanarte Arte Cuero - Paraná

Serra Artesanías en Madera - Gualeguay

Shiva Velas - Paraná

Sole Waterloo - Paraná

Velzi Glass - Concordia

Vitrofusión Ru - Paraná

VZZ - Arte en Iluminación - Cerrito

Arte impreso

Anacleta - Paraná

LUBA / Lucía Badaracco - Paraná

NATAS Editora - Gualeguaychú

Paz Ayuso - Gualeguaychú

Pez Diablo Taller - Paraná

Popi Crea - Paraná

Sellos editoriales

Azogue Libros - Paraná

Drakkar Juegos de Mesa - Paraná

Ediciones Swappa - Oro Verde

Editorial Palo Santo - Gualeguaychú

Editorial Vanadis - Paraná

El Equipo Azul - Paraná

La Ventana Ediciones - Paraná

Oyé Ndén - Gualeguaychú

Una política para las industrias culturales y creativas

La participación entrerriana no se limita a los tres días de exposición en Rosario. Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, se desarrolla Entre Ríos Creativa - Camino a la Feria del Centro, una estrategia de acompañamiento que busca fortalecer las capacidades de los proyectos antes, durante y después de su participación.

La propuesta parte de entender a las industrias culturales y creativas como un sector productivo capaz de generar trabajo, valor agregado, innovación, identidad y desarrollo territorial. En ese sentido, Camino a la Feria del Centro incorpora instancias de capacitación, mentorías y herramientas para la profesionalización, con el objetivo de que la participación en Rosario sea parte de un proceso más amplio de crecimiento.