Según destacó la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el evento, que se realiza desde 1980 y fue reconocido como Fiesta Nacional en 2016, “busca estimular el descubrimiento de valores artísticos y culturales de los niños y niñas, y dignificarlos haciéndolos sentir protagonistas y artífices de sus vidas, valorizando con ello el potencial humano”. El encuentro ofrece una multiplicidad y variedad de números y espectáculos para toda la familia: danzas, canto, recitado, declamación, poesía, entre otros; y eventos deportivos como fútbol, atletismo, etc., los que se despliegan con carácter competitivo, fomentando a la vez en los gurises hábitos de sana convivencia y compañerismo.

Pasado el evento, Ahora ElDía conversó con la joven cantante y su familia, quienes expresaron la alegría de haber representado a Gualeguaychú y vivido una vez más una linda experiencia. Selena participó en el rubro solista vocal femenino inscripta en la segunda categoría -de 8 a 12 años- y contó con el acompañamiento de Daniel, su papá, en la guitarra.

“Participé con un tango que se llama Besos Brujos, que es de Rodolfo Pascual Sciammarella y Alfredo Malerba, y se hizo famoso por la interpretación de Libertad Lamarque. El domingo, que fue el día de la premiación, se me entregó una medalla de primer premio en el rubro Solista Vocal Femenino de segunda categoría y me dieron un diploma y una medalla por haber participado”, dijo Selena, y contó cómo fue para ella participar de esta gran experiencia. “Este fue mi segundo año participando y es el último, porque es hasta los 12 años. Fue muy lindo porque además de la competición vas a disfrutar, a hacer amigos, y a ir a los diferentes eventos como la matineé y las peñas. Cada uno de nosotros teníamos designados unos guías que nos cuidaban, nos llevaban a desayunar, a almorzar, a recorrer un poco e ir al lugar donde se hacían los deportes”.

Por último, habló de su pasión por el canto y el folklore: “Me encanta cantar, es un arte muy bello en el que se puede expresar muchísimo. Y es un gran sentimiento cantar esas canciones, ir, participar y todo. Me gusta mucho cantar tango, que es un género musical muy lindo, y la música litoral, como puede ser la chamarrita. También me gusta mucho la chamamecera, la chacarera y la samba, todos los ritmos que sean folclóricos. El que me acompañó y siempre me acompaña en todo esto fue mi papá, que es el que toca la guitarra”.