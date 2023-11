La concejala Selva Chesini apuntó que el proyecto de la Defensoría del Pueblo fue presentado por Luis Castillo pero “no quedó como la presentó él, hubo muchas reuniones y debates, vinieron de la Defensoría del Pueblo de Paraná a explicarnos”.

“Yo siempre estuve a favor de esta figura, con algunas modificaciones que se hicieron, es una herramienta muy válida que tenemos que arrancar a probar. Para mí no tiene techo, tiene una función muy válida de contralor”, desarrolló.

En tanto, Chesini apuntó fuertemente contra Castillo en relación a expresiones del concejal: “ El dijo una frase poco feliz de que no nos importa la figura del defensor y que quieren alguien del palo para joder, me parece agraviante deslegitimar a todos los que formamos parte del cuerpo y sobre todo a los postulantes, no son personas que se presentan para joder al próximo ejecutivo, primero hay que evaluar todos los perfiles y de última tienen la posibilidad de entrevistar a cada uno de los postulantes”.

“De todas formas, tienen derecho de recurrir a la justicia si creen que algo del procedimiento no se hizo correctamente, nosotros estamos de acuerdo con cómo se ha llevado el procedimiento. La norma establece la fijación de la audiencia pública en 10 días corridos. Entiendo que puede ser una cuestión de interpretación y plantear alguna cuestión judicial, pero esto no es algo que haga nulo el procedimiento persé , para mi es una cuestión de interpretación y son 15 días corridos”, continuó.

La concejala resaltó que en la expresión de Castillo hubo muchas cuestiones subjetivas involucradas, “que no hacen a la validez de este procedimiento. A mí me parece mucho más grave lo que dijo uno de los candidatos impugnamos, pero dijo que lo hacía sin ninguna intención de asumir”.

En tanto, Chesini desmintió que el concejal haya presentado un proyecto donde se proponía el protocolo de procedimiento para la elección: “Eso nunca pasó, veo que están cumplidos todos los factores. El ejecutivo puede avalar la presentación de una candidata”.

“La persona que propuse es una persona que es Andrea Erica Maragliano que está hace 25 años que está trabajando en Municipalidad, es abogada, escribana, docente, actualmente cursa una carrera de psicología, acá no hay una cuestión de invalidez”.