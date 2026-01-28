Gualeguaychú tendrá este jueves otra jornada marcada por el calor intenso, en el marco de una semana atravesada por altas temperaturas y una sequía que sigue generando preocupación en toda la región.

Según los indicadores meteorológicos, el día comenzará con una temperatura mínima cercana a los 21 grados durante las primeras horas de la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso sostenido hasta alcanzar su punto máximo poco después del mediodía, cuando se esperan valores de hasta 33 grados.

Las condiciones serán mayormente estables, con el cielo completamente despejado. No se pronostica probabilidad alguna de lluvias, lo que refuerza el escenario de déficit hídrico que afecta a la zona desde hace varias semanas.

Hacia la noche, se prevé un descenso gradual de la temperatura, aunque el ambiente se mantendrá cálido, ofreciendo poco alivio tras otra jornada calurosa.