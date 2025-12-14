El período extraordinario quedó formalmente inaugurado el 10 de diciembre, en coincidencia con el recambio legislativo. Sin embargo, los primeros días estuvieron concentrados casi exclusivamente en el análisis del proyecto de Modernización Laboral, presentado finalmente el jueves 11, lo que relegó la puesta en marcha de otras comisiones, pese a que inicialmente se preveía un inicio más amplio del trabajo parlamentario.

En ese marco, se estimaba que durante la segunda mitad de la primera semana de extraordinarias se activarían al menos las comisiones de Diputados para comenzar el tratamiento del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales de la agenda oficialista para diciembre. Con dictámenes emitidos, el objetivo era llevar los proyectos al recinto entre martes y miércoles y, de ese modo, habilitar el debate en el Senado a partir del jueves siguiente.

No obstante, el Gobierno optó sobre la marcha por priorizar también la activación de la Cámara alta, no solo para la discusión de la ley de leyes, sino para intentar avanzar en paralelo con la reforma laboral. Una estrategia ambiciosa, que en los hechos terminó demorando ambos frentes: ni se avanzó con el Presupuesto en Diputados ni se logró iniciar el debate laboral, pese a la expectativa que había generado la ministra Patricia Bullrich, quien había anticipado un tratamiento acelerado del proyecto.

Con ese escenario, toda la actividad se concentra ahora en la semana que comienza. Este lunes, la Cámara baja intentará recuperar el tiempo perdido con dos reuniones clave: a las 16 se constituirá la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, y a las 17 hará lo propio la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que continuará bajo la conducción de Bertie Benegas Lynch. En ambos casos se trata de reuniones constitutivas, en las que se definirán los cronogramas para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, con la intención de avanzar rápidamente hacia la firma de los dictámenes, posiblemente ya al día siguiente.

En paralelo, el oficialismo también tiene en carpeta el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece la obligación de presentar presupuestos equilibrados o superavitarios y exige financiamiento explícito para toda norma que implique nuevos gastos. Se trata de una iniciativa que promete generar controversia, aunque por el momento aún no ingresó formalmente al Congreso.

La hoja de ruta de La Libertad Avanza contempla llevar al recinto los proyectos con dictamen el martes 16, para sesionar el miércoles 17 y jueves 18, o bien concentrar el debate en una única sesión maratónica el miércoles. De concretarse ese esquema, los diputados cerrarían su actividad legislativa del año ese mismo jueves y quedarían a la espera del avance del Senado, con la mirada puesta ya en el receso de verano.

El Senado y la discusión laboral

En la Cámara alta, el primer paso será una reunión de jefes de bloque prevista para este martes 16 a las 11 en el Salón Gris de la Presidencia, donde se buscará ordenar el trabajo legislativo para lo que resta del período extraordinario, atravesado además por los feriados de las fiestas de fin de año.

Uno de los puntos centrales será la integración de las comisiones. Para el tratamiento de la Modernización Laboral deberán constituirse Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social. En el primer caso, por el componente impositivo incluido en el proyecto, un aspecto que ya despertó cuestionamientos de la oposición, que sostiene que esa característica obliga a que la iniciativa ingrese por Diputados. La discusión abre un flanco jurídico que incluso podría derivar en planteos judiciales, y que llevó a evaluar la posibilidad de desdoblar el texto, opción que por ahora fue descartada.

Para los proyectos que lleguen desde la Cámara baja también se conformará la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y se avanzará además con la constitución de Minería, Energía y Combustibles, de cara al futuro debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

El debate de la Modernización Laboral será uno de los ejes de la semana. El interbloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans, buscará extender el tratamiento mediante la realización de reuniones informativas, algo que el oficialismo inicialmente pretendía evitar. Finalmente, deberá concederlas, aunque intenta reducir la lista de expositores: mientras la oposición reclama alrededor de cien invitados, La Libertad Avanza acepta un número cercano a treinta.

Con ese esquema, el oficialismo aspira a cerrar el debate en comisión entre miércoles y jueves y emitir dictamen el lunes siguiente, ya en la antesala de Navidad. Otra posibilidad es que la firma se concrete entre jueves y viernes, respetando el plazo reglamentario de siete días antes de llegar al recinto, lo que llevaría la eventual sesión al lunes o martes 29 y 30 de diciembre.

En esas mismas fechas debería tratarse también el Presupuesto 2026, un cronograma que aparece como un objetivo de máxima. No se descarta, en ese contexto, que parte de la discusión quede postergada para después del receso, con una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias que, todo indica, se extenderá durante enero y febrero.

Fuente: APF Digital