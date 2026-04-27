Gualeguaychú tendrá un inicio de semana con condiciones estables, pero marcadas por el ingreso de aire frío que mantendrá temperaturas invernales en toda la región. Para este lunes, se espera cielo parcialmente nublado y registros térmicos que oscilarán entre los 7°C de mínima y los 17°C de máxima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de un frente frío provocará un descenso más marcado de las temperaturas en los próximos días, con mañanas especialmente frías y mínimas que podrían ubicarse cerca de los 3°C hacia el martes.

En el resto de la provincia, las condiciones serán similares. En las zonas de Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 17°C, con cielo ligeramente nublado.

En tanto, en Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador también se esperan valores entre 8°C y 17°C, con nubosidad variable a lo largo de la jornada.

De esta manera, Entre Ríos atravesará una semana con características plenamente invernales, marcada por el dominio del viento sur y temperaturas bajas persistentes en todo el territorio provincial.