Semana del Parto Respetado para visibilizar derechos y terminar con la violencia obstétrica

UNICEF ARGENTINA ? @UNICEFargentina El #PartoRespetado implica generar un espacio familiar donde la mujer y el recién nacido/a sean los #protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Es un derecho.

"Cuesta mucho llevar adelante un cambio de paradigma, porque está impuesto el médico hegemónico, donde el saber lo tiene él, entonces nos concentramos en el saber y no en la sabiduría, que no es lo mismo, el saber se estudia, la sabiduría se adquiere", sostiene en diálogo con Crónica,, Coordinadora de Doulas de Rosario, de la Relacahupan (Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento), movimiento que propone informar y mejorar la experiencia de parir en latinoamerica. En muchos hospitales durante la cesárea no permiten el ingreso de un acompañante, cuando la ley sostiene que la mujer tiene derecho a estar acompañada en todo momento. "Otra de las situaciones más comunes ocurre durante el trabajo de parto cuando se le aplica medicación a la paciente y no se le informa sobre lo que se le está colocando", explica la especialista. No obstante, Dolce aclara que "no hay una fórmula de parto respetado", sino que lo fundamental es comprender algo tan simple como que cada mujer es única. "Por eso, lo central siempre debe ser la necesidad de esa madre que está pariendo y del bebé que está naciendo", añade. El parto humanizado no se contrapone a las prácticas que brinda el sistema de salud tradicional, sino que busca complementarse mutuamente y al mismo tiempo, nutrir de nuevas herramientas con el fin de favorecer y armonizar la vivencia de dar a luz. "Eso quiere decir respetar la fisiología de cada parto, esperar los tiempos necesarios para que el parto se desencadene, que el bebé nazca sin excesiva medicación. Lo que está sucediendo en el mundo entero, es que las intervenciones médicas el único objetivo que tienen es apurar los tiempos", agrega Dolce.Aunque cada vez son más las familias que se informan y están comprometidas con la forma en que recibirán a su bebé, Dolce sostiene que es innegable que aún existe la violencia obstétrica que generalmente proviene por parte de las instituciones médicas. "Sucede que las instituciones trabajan en forma rutinaria, y no centran la mirada en la mujer, sino que actúan como si todas fuésemos iguales y pudiéramos parir igual. Puede haber mucho aprendizaje teórico pero cuando perdemos el contacto uno a uno empezamos a perder el rumbo"."El poder está en la mujer, el tema es que con el ritmo que llevamos y en la sociedad en la que vivimos, es difícil que la mujer quiera hacerse cargo", dice, por eso es necesario que tanto su familia y como ella, así como el profesional que la asiste esté informado e instruído en ese aspecto. "En una mujer que se siente respetada y que siente que respetaron la recepción de su bebé, el parto suele ser mucho más corto, menos intervenido, la recuperación más rápida, y la conexión con su bebé es instantánea".