El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes se presenta con buenas condiciones del tiempo y temperaturas en aumento. La máxima para hoy será de hasta 30 grados.

De acuerdo a las previsiones, la semana será calurosa, con máximas que podrían trepar hasta los 33 grados este miércoles y jueves.

Por otro lado, el pronóstico extendido anticipa inestabilidades. El SMN indica la posibilidad de lluvias y tormentas el próximo fin de semana, posiblemente el sábado y el domingo.

Tiempo en Entre Ríos: martes 25 de noviembre



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo soleado y algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. Se prevé un día soleado y algo nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 30 grados. También se espera un día despejado y con muy escasa nubosidad.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 30 grados de máxima, con cielo despejado de mañana y algo nublado de tarde y noche.