Para este martes, el SMN había anticipado lluvias, sobre todo durante la madrugada, panorama que se concretó en Gualeguaychú. Durante la mañana, continuará la inestabilidad, y por la tarde el cielo estará mayormente cubierto, pero sin lluvias.

La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, pero la humedad del ambiente provocará que la sensación térmica sea más elevada.

El miércoles repuntará un poco más la temperatura y se ubicará en los 23 grados, y la jornada será mayormente nublada. La inestabilidad volvería a aparecer el jueves por la mañana, con algunas lloviznas aisladas, y el sábado.