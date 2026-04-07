Desde ayer lunes y a lo largo de este martes, las lluvias han persistido en Gualeguaychú y alrededores. Ante este panorama, el pronóstico para mañana indica que continuarán las lluvias aunque en menor volumen y con una leve mejoría de las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

Se espera que las precipitaciones se reanuden en la madrugada y primeras horas de la mañana, entre las 4 y las 7, y que cesen en el transcurso de la mañana. El tiempo continuará mayormente nublado con posibilidad de que por momentos asome el sol durante la tarde. Las temperaturas, en tanto, se mantendrán en un rango entre 17 y 22 grados.



Para el jueves, en cambio, se prevén mínimas posibilidades de lluvias y un tiempo parcialmente nublado, con condiciones meteorológicas estables.