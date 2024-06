Ahora ElDía indagó en los locales céntricos de Gualeguaychú cómo viene el ritmo de las ventas en estos últimos días, siendo este próximo domingo 16 de junio el Día del Padre, una de las fechas del año en las que aumenta el consumo. Los comercios recorridos fueron principalmente de ropa y calzado (formal, casual y deportiva), por ser de los regalos que más se estila realizar.



Las respuestas obtenidas muestran una realidad muy distinta para cada local: mientras que en algunos señalaron que desde el fin de semana notaron un incremento en sus ventas, otros consideraron que hasta el momento todo viene “bastante quieto". Hubo quienes señalaron que en años anteriores el aumento en las compras se notaba incluso con dos semanas de anticipación.



Los comercios que vieron sus ventas favorecidas el fin de semana y durante la mañana de este lunes, indicaron que la semana pasada no tuvieron demasiada demanda, con lo cual este aumento se explica por las circunstancias de la fecha más que por una reactivación del sector. En ese sentido, en uno de los locales consultados expresaron que esta es una especie de "alivio" o "compensación" luego de que terminó el “boom” de compra de los vecinos uruguayos. En otro, un negocio conocido y bien posicionado en su rubro, señalaron extrañados que no han visto mayor demanda en absoluto.



Tanto quienes ya ven un aumento en sus ventas como quienes no se han visto favorecidos hasta el momento, todos esperan -con mayor o menor optimismo- que esta semana se reactive un poco más la actividad en el centro.